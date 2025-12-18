ЕС близок к прорыву в вопросе передачи замороженных российских миллиардов Украине

Опубликовано: 18.12.2025 17:49 , Обновлено: 18.12.2025

Страны Европейского союза достигли «перелома» в вопросе, использования замороженных российских активов для финансирования Украины, заявил в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы, наверняка, находимся после перелома. Перелом означает то, что все согласны, что стоит попробовать», — сказал Туск журналистам во время саммита ЕС в Брюсселе. Он добавил, однако, что «некоторые страны будут биться до последнего, чтобы максимизировать гарантии для них», явно намекая на Бельгию.

Глав стран ЕС давно пытаются согласовать план по использованию замороженных в ЕС российских средств, оцениваемых в 210 миллиардов евро, для так называемого «репарационного кредита» Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что никто из лидеров не покинет саммит, пока вопрос не будет решен.

Ситуация похожа на конклав - выборы Папы римского - только не понятно, заперли ли все двери за собравшимися в Брюсселе главами Евросоюза.

Им придется преодолеть технические разногласия. По словам Туска, государства ЕС будут «еще много часов» обсуждать детали, но дискуссия будет посвящена «техническим вопросам». Он подчеркнул, что в ЕС сейчас не намерены обсуждать иные варианты финансирования Украины.

Одной из стран, выражающих озабоченность, является Бельгия, где находится крупнейший депозитарий замороженных российских активов Euroclear. Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС, Бельгия не удовлетворена предложениями Еврокомиссии по гарантиям.

«Был достигнут прогресс в части юридических гарантий, однако нерешенными остаются вопросы механизма обеспечения ликвидности, который должен гарантировать быстрый доступ к наличности в случае необходимости возврата средств России, а также вопрос защиты активов Euroclear в России», — пишет издание.

В случае если на этой неделе будет принято юридическое решение, Европарламент (ЕП) может проголосовать по «репарационному кредиту» уже в январе 2026 года, заявила председатель ЕП Роберта Метсола.

«Очевидно, что сначала должны пройти переговоры [с Советом ЕС], но в ЕП не будет никаких препятствий, так как для этого имеются большинство и политическая воля», — сказала Метсола.

Президент Украины Владимир Зеленский, чья страна остро нуждается в финансовой поддержке, накануне призвал ЕС к решительным действиям. «Если решение о конфискации российских активов не будет принято сейчас, другие почувствуют, что Европу можно победить», — заявил он.