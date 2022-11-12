Эрдоган: Россия столкнулась с бесконечными атаками Запада

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.11.2022 14:29 , Обновлено: 15.11.2024

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает Россию не рядовым государством, а сильной страной, на которую идут "бесконечные атаки Запада". При этом он пообещал попытаться убедить Кремль достигнуть мира в Украине.

«Конечно, сегодня Россия столкнулась с бесконечными атаками Запада, в особенности, со стороны США. РФ сопротивляется давлению. В то же время, Турция стремится превратить «зерновой коридор» в путь мира», - [link href=“https://www.aa.com.tr/ru” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link] президент Турции, как старается сгладить проттворечия между РФ и западными странами, передает агентство Анадолу.

Он пообещал попытаться связаться с Владимиром Путиным в ближайшие дни, но не уверен, что это получится.

“За эти два-три дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, какие шаги они могут предпринять”, — [link href=“https://www.milliyet.com.tr/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] издание Milliyet слова президента Турции.

По его словам, одной позиции Путина по данному вопросу недостаточно, и он намерен поднять вопрос в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Все это позволит нам понять, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир? Ну а на данный момент, для нас важно сохранить действенность «зернового коридора». Это касается также поставок удобрений. Цель президента Путина – отдать приоритет бедным странам Африки, в частности, Мали, Сомали или Судану. Российский лидер предложил поставлять зерно этим странам на бесплатной основе. Мы готовы к таклму решению по данному вопросу», - продолжил турецкий лидер.

“Слов слишком мало”

В свою очередь, Владимир Зеленский 11 ноября заявил, что думает о возможности переговоров с Россией. По его мнению, на данный момент российское руководство не проявило реального желания завершить войну.

“Они не хотят завершения этой войны. Прежде чем почувствовать какую-то усталость, каждый должен понять, что только Кремль и только один человек – глава Российской Федерации – не устали от войны”, - предположил Владимир Зеленский.

“Если Россия действительно захочет мира, мы действительно увидим это. Нельзя желать мира только на словах – слов мало. Чтобы остановить войну, выведите войска, перестаньте убивать людей… Они должны возместить нанесенный вред и преступники должны сесть. Слов слишком мало”, - повторил Владимир Зеленский.