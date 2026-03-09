Эрдоган потребовал от "братского" Ирана отказаться от провокаций

Опубликовано: 09.03.2026 20:58 , Обновлено: 09.03.2026

Президент Турции выступил с заявлением после встречи со своим кабинетом министров в турецкой столице. Говоря о войне США и Израиля против Ирана, он заявил, что Тегерану были сделаны «необходимые предупреждения» после того, как системы ПВО НАТО сбили вторую иранскую баллистическую ракету, вошедшую в воздушное пространство Турции.

Эрдоган заявил, что Иран продолжает «предпринимать неверные и провокационные шаги».

Президент Турции заявил, что Тегерану не следует предпринимать никаких шагов, которые могли бы бросить тень на «тысячелетние соседские, братские связи» его страны с Ираном.

Он пообещал, что Анкара продолжит принимать дополнительные меры после развертывания шести истребителей F-16 в Турецкой Республике Северного Кипра в понедельник, добавил он.

[inf]Северный Кипр является де-факто государством, созданным в 1983 году, но признанным только Турцией. Остальная часть международного сообщества признает остров как Республику Кипр.[/inf]

Тайип Эрдоган также заявил, что он и турецкое правительство оценили потенциальные последствия ближневосточного кризиса в широком спектре областей, от экономики и торговли до безопасности границ.

«С 28 февраля все наши подразделения находятся в состоянии повышенной готовности. Мы мобилизовали все государственные структуры», — сказал Эрдоган после заседания кабинета министров в Анкаре.

«Наша главная цель — уберечь нашу страну от этого пожара», — добавил он.