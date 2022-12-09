Эрдоган пообещал позвонить на выходных Зеленскому и Путину

Опубликовано: 09.12.2022 16:05 , Обновлено: 09.12.2022

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал 9 декабря, что в предстоящие выходные наберёт сначала Владимира Путина, а потом Владимира Зеленского.

“Прекращение поставок критически важных продуктов привело к глобальному продовольственному кризису. В воскресенье я проведу разговор с Путиным. Я также проведу разговор с Зеленским”, — сообщил Эрдоган, пояснив, что речь пойдет про “зерновую сделку”.

По словам президента Турции, дипломатические усилия его страны по Украине основываются на мнении о том, “что у войны не может быть победителей, а у мира — проигравших”. Тайип Эрдоган заверил, что поддерживает территориальную целостность Украины. Но выступает “против разжигания противоречий в регионе путем “немыслимой политики” в адрес РФ”.