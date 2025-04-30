«Энергия, которая движет США вперёд» или «танец на могиле Америки»? Белый дом выложил новое видео фирменного танца Трампа

🎥 Видео

Опубликовано: 30.04.2025 15:48 , Обновлено: 30.04.2025

Белый дом 30 апреля выложил в своих соцсетях видео с кадрами с митинга, устроенного в Мичигане в честь 100 дней нахождения Дональда Трампа на посту президента США. Помимо пламенной речи, в которой он нахваливал собственные достижения и критиковал своих политических соперников, Трамп также исполнил свой фирменный танец, который стал интернет-мемом ещё на этапе предвыборной гонки.

На кадрах, которые опубликовал Белый дом, Трамп благодарит публику за аплодисменты и делает фирменные движения руками под песню американской диско-группы Village People Y.M.C.A., популярную в 1970-ые годы.

Несмотря на то, что сам ролик с Трампом, “демонстрирующим энергию, которая движет США вперёд”, ожидаемо разлетелся и завирусился по соцсетям, под постом администрации президента США собралось немало крайне негативных комментариев от тех, кто не согласен с политикой, проводимой Трампом. Так, кто-то назвал музыкальные па Трампа “танцем на могиле Америки”, кто-то “пятном на наследии Белого дома”, а кто-то и вовсе попросил отправить его в психбольницу за “втягивание США в очередную расовую войну”.

Однако нашлись и те, кто поддержал действующего президента, заявив, что “Америке нужно больше Трампа”, назвав 100 дней пребывания у власти Трампа “мастер-классом по ответственному руководству страной” и призвав его баллотироваться на третий срок.