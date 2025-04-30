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«Энергия, которая движет США вперёд» или «танец на могиле Америки»? Белый дом выложил новое видео фирменного танца Трампа

«Энергия, которая движет США вперёд» или «танец на могиле Америки»? Белый дом выложил новое видео фирменного танца Трампа
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Белый дом 30 апреля выложил в своих соцсетях видео с кадрами с митинга, устроенного в Мичигане в честь 100 дней нахождения Дональда Трампа на посту президента США. Помимо пламенной речи, в которой он нахваливал собственные достижения и критиковал своих политических соперников, Трамп также исполнил свой фирменный танец, который стал интернет-мемом ещё на этапе предвыборной гонки.

На кадрах, которые опубликовал Белый дом, Трамп благодарит публику за аплодисменты и делает фирменные движения руками под песню американской диско-группы Village People Y.M.C.A., популярную в 1970-ые годы.

Несмотря на то, что сам ролик с Трампом, “демонстрирующим энергию, которая движет США вперёд”, ожидаемо разлетелся и завирусился по соцсетям, под постом администрации президента США собралось немало крайне негативных комментариев от тех, кто не согласен с политикой, проводимой Трампом. Так, кто-то назвал музыкальные па Трампа “танцем на могиле Америки”, кто-то “пятном на наследии Белого дома”, а кто-то и вовсе попросил отправить его в психбольницу за “втягивание США в очередную расовую войну”.

Однако нашлись и те, кто поддержал действующего президента, заявив, что “Америке нужно больше Трампа”, назвав 100 дней пребывания у власти Трампа “мастер-классом по ответственному руководству страной” и призвав его баллотироваться на третий срок.

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