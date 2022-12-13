Экс-вице-канцлер Австрии посоветовал Зеленскому и Путину «выпить водки»

Опубликовано: 13.12.2022 09:54 , Обновлено: 13.12.2022

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на конференции, посвященной Украине назвал «пугающими» слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях. А также посоветовал Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину «сесть вместе и выпить водки».

«Меркель сказала… что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине… чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом», — заявил Штрахе.

По его мнению, так европейские политики «уничтожают любое основание для доверия».

[info_b]Напомним, Меркель сказала: «Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 — это не Украина сегодня. Как мы могли наблюдать в ходе боёв в районе Дебальцево в 2015 году, Путин мог бы тогда легко победить».[/info_b]

Кроме того, экс-вице-канцлер Австрии на конференции посоветовал Зеленскому и Путину «сесть вместе и выпить рюмку водки или еще немного», потому что «разговоры сближают людей».