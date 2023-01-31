Экс-спичрайтер Путина рассказал, когда в России произойдет военный переворот

🎤 Мнение

Опубликовано: 31.01.2023 09:14 , Обновлено: 31.01.2023

Бывший спичрайтер Владимира Путина, российский политолог Аббас Галлямов выразил мнение, что в РФ в относительно ближайшее время может произойти военный переворот.

[info_b]Аббас Галлямов — российский политолог, политтехнолог, публицист и государственный деятель. В 2008—2010 годах — спичрайтер Владимира Путина. Заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан (2010—2014). Кандидат политических наук.[/info_b]

В беседе с CNN Галлямов сказал, что по мере того, как российские потери в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные западными санкциями, русские будут искать виноватых.

«Российская экономика деградирует. Война проиграна. В Россию возвращается все больше трупов, поэтому россияне будут сталкиваться с большими трудностями и будут пытаться найти объяснение, почему это происходит, оглядываясь на политические процесс. И они сами себе ответят: «Ну, это потому, что нашей страной правит [Путин]», — сказал Галлямов.

«В этот момент, я думаю, станет возможным военный переворот», — заявил он.

По словам политолога этот момент может наступить в ближайшие 12 месяцев.

«Итак, в один год, когда политическая ситуация меняется и во главе страны стоит действительно ненавистный непопулярный президент, и война действительно непопулярна, и за это нужно проливать кровь, в этот момент становится реальной возможность переворота», — добавил Галлямов.

Кроме того, по его мнению, Путин может отменить президентские выборы, запланированные на март 2024 года.

«Судя по его действиям, когда он без необходимости нагнетает что-то, он действительно может отменить выборы. Без победы над Украиной ему будет трудно с русскими. Он не нужен русским, если он не силен. Он действительно может объявить военное положение и отменить выборы», — сказал Галлямов.