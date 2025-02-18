Экс-президента Грузии Зурабишвили забросали яйцами в Тбилисском аэропорту
Неизвестный в Тбилисском международном аэропорту забросал яйцами бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая вернулась с Мюнхенской конференции по безопасности. Инцидент попал на видео.
Точно не известно, кто бросил в Зурабишвили яйца. По данным грузинского телеканала Pirveli, полиция пока никак не отреагировала на инцидент.
Как [link href=“https://www.palitravideo.ge/video/176351-vrceldeba-kadrebi-sadac-chans-rogor-daushines-salome-zurabishvils-kvercxebi/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] портал palitravideo.ge, какой-то человек сначала подошел к экс-президенту, назвав ее предательницей, а затем бросил яйца в женщину. Также этот источник написал, что вчера такому же нападению с яйцами подвергся бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Сама Зурабишвили пока не комментировала случившееся.
“Солидарность с Зурабишвили, подвергшейся нападению в аэропорту Тбилиси. 2-е нападение на пассажиров в зале прилета за 2 дня. Безопасно ли это место? Будут ли последствия?” - [link href=“https://x.com/Diplo_Peter” target=“_blank” rel=“noopener”] спросил [/link] в Х посол Германии в Грузии Петер Фишер.