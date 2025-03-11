Экс-президента Филиппин арестовали по ордеру МУС по обвинению в преступлениях против человечности

Опубликовано: 11.03.2025 10:23 , Обновлено: 11.03.2025

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали во вторник, 11 марта, после того, как правительство страны получило соответствующий ордер Международного уголовного суда (МУС). Политику предъявили обвинения в предполагаемых преступлениях против человечности.

Как передало CNN, за время своего пребывания у власти (2016-2022 годы) Дутерте развернул широкомасштабную и весьма жестокую операцию по борьбе с незаконной торговлей наркотиками и наркотиками как таковыми. В результате неё, как утверждает местная полиция, погибло более 6000 человек, хотя независимые наблюдатели полагают, что число внесудебных расправ над наркоторговцами и самими наркоманами могло быть гораздо больше.

Задержали Дутерте в аэропорту столичной Манилы, когда экс-президент вернулся в страну из Гонконга, где он выступил с пламенной речью перед местной филиппинской диаспорой на предвыборном митинге в минувшие выходные. В своём выступлении он в том числе обрушился с критикой на МУС, обвинив организацию в политическом преследовании на фоне слухов о том, что международный орган планирует выдать ордер на его арест в связи с его ролью в скандальных операциях по борьбе с наркотиками.

В настоящее время политика поместили под стражу.

Активное расследование в отношении Дутерте и развязанной им “войны с наркотиками” МУС начал в сентябре 2021 года. Расследование внутри страны было приостановлено после того, как Филиппины вышли из Римского статута в марте 2018 года после того, как МУС объявил о начале предварительного расследования против Дутерте.