Экс-президент Польши Дуда стал YouTube-блогером

Опубликовано: 03.09.2025 17:14 , Обновлено: 03.09.2025

Бывший президент Польши Анджей Дуда стал ведущим авторской программы на популярном в Польше YouTube-канале Kanał Zero («Канал Зеро»). О начале сотрудничества объявил владелец проекта журналист Кшиштоф Становский, назвав это событие одним из важнейших моментов в истории своего медиа.

Пока запланировано 16 эпизодов. В них бывший глава Польши хочет обсуждать общественные и политические темы с десятками гостей. Формат предполагает как освещение текущих событий с точки зрения экс-президента, так и его воспоминания о времени пребывания на высшем государственном посту, сообщил Business Insider.

Сам Становский назвал присутствие экс-президента в проекте «прорывным моментом».

Напомним, Анджей Дуда занимал пост президента Польши на протяжении десяти лет, отработав два срока подряд — с 2015 по 2025 год. Он был выдвиженцем от консервативной партии «Право и справедливость» (PiS).

Пока неизвестно, станет ли YouTube основным занятием для Дуды.

Kanał Zero — это один из самых быстрорастущих и влиятельных медиапроектов в Польше. Он появился в конце 2023 года, сейчас у него более 2 миллионов подписчиков. Канал позиционирует себя как альтернативу традиционным СМИ.

Чем занимались другие президенты Польши, покинув пост?

Лех Валенса , первый президент посткоммунистической Польши, стал лектором и общественным деятелем, оставаясь символом движения «Солидарность».

Александр Квасьневский работал в различных наблюдательных миссиях и консультативных советах.

Лех Качиньский трагически погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, будучи действующим президентом.

Бронислав Коморовский , предшественник Дуды, после поражения на выборах сосредоточился на аналитической и общественной работе, от политики отошёл.