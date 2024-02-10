Экс-премьер Нидерландов и его жена покончили с собой

Опубликовано: 10.02.2024 14:12 , Обновлено: 10.02.2024

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт и его жена согласились на эвтаназию. Им было 93 года, и они вместе воспитали троих детей, сообщила в пятницу правозащитная организация Forum Praw, основанная ван Агтом.

Организация объявила, что бывший премьер-министр и его жена умерли в понедельник и будут похоронены на частной церемонии в Неймегене на востоке Нидерландов.

“Он умер вместе со своей любимой женой Евгенией ван Агт-Крекельберг, опорой и ведущей, с которой он был более 70 лет и которую всегда называл “моя девочка”, - говорится в сообщении.

Некоторое время пара боролась с проблемами со здоровьем. Бывший премьер-министр перенес кровоизлияние в мозг в 2019 году во время выступления на церемонии, посвященной палестинцам. С тех пор он полностью не выздоровел.

Ван Агт был премьер-министром Нидерландов с 1977 по 1982 год. Связанный с движением христианских демократов, он был известен своим красочным языком, который он часто обогащал архаичными фразами.

«Своим цветистым и уникальным языком, ясными убеждениями и ярким внешним видом Дрис ван Агт придал цвет и содержание голландской политике во времена поляризации», — заявил нынешний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

[inf]Эвтаназия в Нидерландах — узаконенное самоубийство, процесс прерывания жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания или ввиду особых обстоятельств. После длительных обсуждений была законодательно закреплена в 2001 году.

Процедура начинается так: человек информирует врача, затем комиссия по этике даёт свое заключение. В случае отказа разрешение могут дать прокурор и комиссия от министерства здравоохранения, благополучия и спорта (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). При этом саму эвтаназию проводит врача, у которого есть право отказаться.[/inf]