Экс-премьер и новый глава МИД Великобритании внезапно приехал в Киев

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Опубликовано: 16.11.2023 10:56 , Обновлено: 04.07.2024

Министр иностранных дел Великобритании и бывший премьер Дэвид Кэмерон 16 ноября внезапно объявился в Украине. Где уже успел с самого утра встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

“Принял Дэвида Кэмерона во время его первого визита в Украину в качестве министра иностранных дел Великобритании. У нас была хорошая встреча, посвященная оружию для фронта, укреплению противовоздушной обороны и защите наших людей и критически важной инфраструктуры. Я благодарен Великобритании за ее поддержку!”, - написал Владимир Зеленский.

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В офисе Кэмерона пока не комментировали его визит в воюющую страну. Однако в британской прессе уже оценили его отношение к России и Украине.

В бытность лорда Кэмерон премьер-министром, президент России Владимир Путин аннексировал Крым, вооружил сепаратистов на Донбассе, а также предоставил оружие Башару Асаду, президенту Сирии.

Дэвид Кэмерон и Владимир Путин встречалась лично, в том числе на саммите G8 в Северной Ирландии в 2013 году, где Путин разочаровал комментаторов, не присоединившись к лорду Кэмерону для купания в 6 утра, несмотря на то, что они оба, по их заявлениям, разделяли любовь к плаванию в холодной воде.

Тогда Дэвид Кэмерон предупредил Путина, что он столкнется с “дальнейшими последствиями”, если Москва попытается узаконить любую попытку Крыма отделиться от Украины.

Именно Дэвид Кэмерон настаивал на более жестких мерах в отношении Путина за аннексию Крыма и даже вступил в конфликт с Ангелой Меркель, которая выступала против.

Тогда Британия ввела эмбарго на поставки оружия, а также потребовала, чтобы Россию исключили из встреч G8 мировых держав. Дэвид Кэмерон также приостановил контакты между британскими министрами и их российскими коллегами.

Потом он отказался присутствовать на российских торжествах по случаю победы союзников во Второй мировой войне в знак протеста против вторжения Путина в Украину.

Позже лорд Кэмерон приказал начать операции Orbital, в результате которой в Украину привели инструкторы Вооруженных сил Великобритании. Начатая в 2015 году, она подразумевала присутствие около 100 военнослужащих британских Вооруженных сил в Украине, чтобы обучить целому ряду ключевых боевых навыков пехоты и медиков солдат ВСУ.

В недавнем интервью Эндрю Марру на LBC лорд Кэмерон отстаивал свою позицию по отношению к Путину: “Я не думаю, что по отношению к Путину была какая-то наивность…Мы знали, что ему глубоко антипатичны наши интересы и ценности. Он никогда не смог бы стать партнером”.