🎤 Мнение

Опубликовано: 08.09.2023 13:51 , Обновлено: 08.09.2023

Алексей Резников, бывший министр обороны Украины, написал статью для британского издания The Guardian, в котором заявил, что «переговоры с Москвой не принесут мира», а Владимир Путин по-прежнему полон решимости уничтожить Украину и включить ее граждан в состав Российской Федерации.

“Россия требует признания оккупированных территорий Украины своей территорией в обмен на прекращение войны. Однако очевидно, что она делает это только с одной целью - выиграть время, перегруппироваться и “наконец-то решить украинский вопрос, используя новые ресурсы. Россия не признает существование Украины и украинцев”, - написал он.

“Его цель - уничтожить украинское государство и ассимилировать украинцев”, - считает экс-министр обороны Украины.

Резников сравнил призывы к уступкам России с требованиями к Чехословакии в 1938 году передать Судеты нацистской Германии. Чехословакия поддалась давлению Великобритании и Франции, но, как пишет Резников, «Гитлера это не остановило». “Вскоре Третий рейх полностью взял под свой контроль то, что осталось от Чехословакии, включая ее военный арсенал. Путин следует аналогичной схеме”, - подчеркнул Резников.

Бывший министр обороны Украины также заявил, что Путин не остановится на Украине. “Позволив России получить ресурсы Украины… это только усилит амбиции Кремля и приведет к новой, крупной войне в Восточной Европе, в которой неизбежно будет задействован НАТО - со всеми вытекающими из этого рисками”, - написал он.

Алексей Резников, говоря об украинском «рецепте победы», заявил, что он предусматривает возвращение к границам 1991 года, вывод российских войск с территории Украины и выплату репараций, а также «наказание военных преступников». Кроме того, Украина должна стать участницей международных пактов о безопасности для противодействия «подобным агрессиям» в будущем.

Резников также призвал к дальнейшей военной поддержке Украины.”Я призываю к единству, мужеству и консолидированным действиям. Это единственный способ спасти мир от катастрофы Третьей мировой войны”, - призвал страны запада Алексей Резников.

Возможно, такие заявления украинский экс-министр сделал в качестве своей программы действий. Украинские СМИ пишут, что Резникову прочат пост посла Украины в Великобритании, ключевой стране в коалиции стран Запада, которые оказывают существенную военную поддержку Киеву.