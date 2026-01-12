Экс-министр юстиции Польши сбежал в Венгрию

Опубликовано: 12.01.2026 13:37 , Обновлено: 12.01.2026

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил политическое убежище в Венгрии. Его лично одобрил премьер Виктор Орбан. В отношении Зёбро на родине возбуждено дело, и следствие ведется по статьям, по которым ему грозит до 25 лет тюрьмы. Прокуратура планирует предъявить ему 26 обвинений.

Власти Польши отреагировали резко негативно на предоставление оппозиционному политику убежища Будапештом.

«Действия Збигнева Зёбро крайне деморализуют всю судебную систему», — заявил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик изданию Graffiti.

Заместитель председателя правящей «Гражданской коалиции» (КО, Koalicja Obywatelska) напомнил слова Збигнева Зёбро о том, что «справедливость должна восторжествовать».

«Каким же нужно быть трусом, каким же слабаком, если процитировать классическое высказывание, чтобы отказаться от Венгрии, когда местная судебная система требует смерти Збигнева Зёбро. Это действительно невероятно деморализует во всех отношениях», — сказал Цезари Томчик.

Ранее венгерские СМИ неофициально сообщили, что Венгрия предоставила политическое убежище трем полякам. Позднее, в понедельник утром, адвокат Бартош Левандовский объявил, что бывший министр юстиции и нынешний депутат от партии «Право и справедливость» (PiS, Prawo i Sprawiedliwość) Збигнев Зебро «получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии».

Адвокат объявил, что решение было принято «в связи с нарушениями прав и свобод, гарантированных международным правом на территории Польши».

В то же время оппозиционные польские политики от партии PiS встали на защиту бывшего министра и представителя своей политической силы, заявив о солидарности с ним. Сам Зёбро подчеркнул, что он «сопротивляется наступающей диктатуре».

В чем обвиняют экс-министра

Бывший глава Министерства юстиции Польши является одним из подозреваемых в расследовании, проводимом прокуратурой в отношении «Фонда справедливости» (Fundusz Sprawiedliwości).

Прокуратура подозревает Зёбро в совершении в общей сложности 26 преступлений. 7 ноября Сейм (нижняя палата парламента Польши) отменил его иммунитет по всем 26 пунктам обвинения. Он также санкционировал его арест и задержание.

Основные обвинения связаны с:

коррупцией;

злоупотреблением полномочиями;

руководством организованной преступной группой.

По мнению прокуратуры, Зёбро причастен к организации хищений из «Фонда справедливости». Там утверждают, что Зёбро руководил группой, которая выводила средства из фонда, предназначенного для помощи жертвам преступлений. По данным следствия, около 150 млн злотых ($42 млн) были использованы не по назначению — на политические и личные цели партии «Суверенная Польша» (Solidarna Polska).

Также Зёбро обвиняют в незаконном финансировании покупки израильской системы Pegasus (Пегас) за счет средств вышеуказанного фонда. Следствие полагает, что программа использовалась для незаконной слежки за политическими оппонентами и журналистами в период правления партии «Право и справедливость» (PiS).

Прокуратура в официальных запросах также обвинила политика в организации и руководстве преступным сообществом внутри Министерства юстиции Польши в его бытность руководителем ведомства.