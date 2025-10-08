Экс-главком ВСУ Залужный начал предвыборную кампанию - Intelligence

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 08.10.2025 14:40 , Обновлено: 08.10.2025

Издание Intelligence Online сообщило 8 октября со ссылкой на осведомленные источники, что бывший глава Генштаба Украины Валерий Залужный фактически начал собирать штаб для участия в выборах парламента Украины.

По данным издания, Валерий Залужный предложил своим потенциальным союзникам места в парламентском списке на будущих выборах. При этом в списке уже есть несколько высокопоставленных военных.

Однако Intelligence Online утверждает, что экс-главком пока не решил, пойдет ли на выборы кандидатом в президенты Украины. Тем более дата их пока неизвестна. А действующий президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий для их поведение. И главное - наступление мира в стране.

Ранее британская пресса уже писала, что Залужный создал в Лондоне предвыборный штаб, но его советники это отрицают.

Весной 2025 года украинские СМИ опубликовали рейтинг доверия украинцев. Оказалось, что Валерию Залужному доверяют 70% респондентов. На втором месте оказался руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов с 65%. Владимиру Зеленскому доверяют 58%.

На данный момент Валерий Залужный выполняет обязанности посла Украины в Великобритании. Некоторые украинские СМИ объясняли его отставку и отправку в эту страну желанием Владимира Зеленского убрать потенциального конкурента на возможных выборах президента страны. Однако официальные власти эту информацию не подтверждали.