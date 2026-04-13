Экс-директор ЦРУ объявил Трампа сумасшедшим. Кто может отстранить от власти?

Опубликовано: 13.04.2026 10:06 , Обновлено: 13.04.2026

В Соединенных Штатах растет давление с целью убедить людей в том, что Дональд Трамп не пригоден для должности президента, и бывшие руководители разведывательных служб начинают высказываться по этому поводу. Газета The Guardian сообщает, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил на выходных, что, по его мнению, президент явно психически нездоров и что 25-я поправка к Конституции США фактически была написана для Трампа.

Бреннан особенно критически отнесся к заявлениям Трампа об Иране. 7 апреля президент заявил, что если Тегеран не выполнит его ультиматум, «иранская цивилизация будет уничтожена сегодня ночью». Бывший директор ЦРУ сказал, что это могло даже означать угрозу ядерного удара, что, по его словам, делало Трампа серьезной угрозой.

Эти заявления придали новый импульс политическим дебатам, требующим применения 25-й поправки. Эта поправка позволяет вице-президенту и большинству членов правительства отстранить президента от должности, если он не способен исполнять свои обязанности.

По данным американской прессы, более семидесяти представителей Демократической партии в конгрессе уже поддержали бы этот шаг. Однако на практике это маловероятно, поскольку Трамп по-прежнему пользуется поддержкой своего вице-президента Джей Ди Вэнса и его кабинета.

Напряженность еще больше усиливается из-за провала американо-иранских мирных переговоров, поэтому нельзя исключать эскалацию конфликта. Риторика Трампа в последнее время стала все более агрессивной, что еще больше усилило опасения в Вашингтоне о его вменяемости.

Ситуация осложняется тем, что под прицелом находится сам Бреннан, поскольку Министерство юстиции под руководством Трампа ведет расследование в отношении него. Аналогичные разбирательства ранее были начаты против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который в итоге был оправдан судом.