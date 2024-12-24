Экс-агенты израильского Моссада рассказали, как взорвали боевиков "Хезболлы" с помощью пейджеров и раций

Опубликовано: 24.12.2024 09:21 , Обновлено: 24.12.2024

Два недавно вышедших на пенсию высокопоставленных агента израильской разведки поделились подробностями тайной операции, проведенной три месяца назад. Речь идет о массовом подрыве пейджеров, используемых членами «Хезболлы» в Ливане и соседней Сирии.

Один из собеседников телеканала CBC News подчеркнул, что операция существенно повлияла на тогдашнего лидера ливанской террористической организации Хасана Насраллу, который сам стал свидетелем взрывов пейджеров, принадлежавших его соратникам. По словам агента, из-за “психологического эффекта”, вызванного операцией в рядах “Хезболлы”, это стало “поворотным моментом войны”.

Чтобы скрыть свою личность, собеседники телеканала надели маски и и им изменили голоса.

По словам одного из агентов, подготовка к сентябрьской операции началась 10 лет назад. Подводя итог: «Хезболла» не осознавала, что покупает оборудование у Израиля.

Мы создали вымышленный мир, - рассказал офицер под псевдонимом «Майкл». Вторая фаза плана по пейджерам-ловушкам началась в 2022 году, когда израильская разведка (Моссад) узнала, что «Хезболла» закупала пейджеры у тайваньской компании .

Чтобы разместить внутри спрятанную взрывчатку, пейджеры должны были быть немного больше обычного размера. Кроме того, чтобы определить необходимое количество взрывчатого материала, которое могло бы ранить только бойца “Хезболлы”, использующего пейджер, а не стоящих рядом свидетелей, устройства неоднократно тестировались на манекенах. Однако информация СМИ показывает, что эта цель не была достигнута.

Моссад также испытал множество рингтонов. Они хотели выбрать звук, который звучал бы настолько убедительно, что боец, желая посмотреть «срочное сообщение», немедленно вытащил бы пейджер из кармана.

Второй агент, который использовал псевдоним «Габриэль», сказал, что ему потребовалось две недели, чтобы убедить «Хезболлу» перейти на более крупный пейджер. Это произошло, среди прочего, с помощью ложной рекламы на YouTube , в которой устройства рекламировались как пыленепроницаемые, водонепроницаемые и с долговечным аккумулятором.

Затем агентам израильской разведки пришлось убедить тайваньскую компанию Gold Apollo неосознанно сотрудничать с Моссадом, используя подставные компании, в том числе одну, базирующуюся в Венгрии.

«Хезболла» все это время понятия не имела, что покупает пейджеры на самом деле у разведки Израиля.

К 17 сентября члены «Хезболлы» имели в своем распоряжении 5000 пейджеров. Когда Израиль начал атаку, пейджеры начали пищать. Затем пользователям было предложено одновременно нажать две кнопки, чтобы получить входящее «зашифрованное сообщение». Главная задача агенство Моссада тут была в том, чтобы убедиться, что обе руки пользователя находились на устройстве, когда оно взорвалось .

«Устройства взорвались бы, даже если бы человек не нажал кнопки», — признался, однако, Габриэль.

На следующий день Моссад запустил операцию “Рации”, некоторые из которых взорвались во время похорон людей, убитых накануне взорвавшимися пейджерами. По словам Габриэля, взрыв раций был призван «послать сигнал», а не убить боевиков «Хезболлы».

“Эти люди без рук и глаз, гуляющие по Ливану, являются живым доказательством того, что с нами связываться нельзя. Они являются ходячим доказательством нашего превосходства на всем Ближнем Востоке”, - заявил один из агентов Моссада.

Напомним, что 17 сентября в Ливане и Сирии взорвались тысячи пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы», ранив не только тех, кто их носил, но и тех, кто стоял вокруг них, убив более двадцати человек. Через день взорвались ещё сотни раций, что только увеличило число раненых и погибших.

Атаку быстро приписали Израилю, который после нападения палестинской террористической организации ХАМАС на юге страны 7 октября начал противостояние и с Хезболлой. Ливанские боевики, поддерживаемые Ираном, регулярно обстреливали север еврейского государства в знак поддержки ХАМАСа.