Экономика России остановилась почти два года назад - РАН

Опубликовано: 11.11.2025 08:15 , Обновлено: 11.11.2025

Рост российской экономики фактически остановился в начале 2024 года, и с тех пор национальный ВВП на протяжении около 20 месяцев держится на одном уровне. К такому выводу пришли эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук (РАН).

Согласно подсчетам российского государственного института, по состоянию на сентябрь 2025 года физический объем ВВП России находился на той же отметке, что и в мае 2024 года, и лишь незначительно превышал показатели января 2024-го. Более того, по сравнению с январем 2025 года экономика продемонстрировала сокращение на 0,2%.

Эти данные контрастируют с официальной статистикой Росстата, которая оценила рост экономики в 2024 году в 4,3%. Однако, аналитики РАН заметили, что такой результат был достигнут за счет «неожиданного и необъяснимого скачка» в декабре, когда месячный ВВП резко вырос на несколько процентов, а затем так же быстро откатился назад. Уже в сентябре 2025 года по сравнению с декабрем месячный объем ВВП обвалился на 2,8%.

В российской промышленности, по мнению экспертов российской Академии наук, «отмечается постепенное нарастание кризисных явлений». За девять месяцев 2025 года объемы производства сократились в 17 из 24 отраслей, отслеживаемых Росстатом.

Серьезный сбой дал даже главный локомотив промышленного роста последних лет — оборонно-промышленный комплекс (ОПК). В сентябре индексы производства в отраслях, работающих на нужды ВПК, резко снизились.

Например, рост выпуска «прочих транспортных средств и оборудования» замедлился до 6% в годовом выражении против 36,4% в августе, а «производство готовых металлических изделий» и вовсе ушло в минус на 1,6% после роста на 18% месяцем ранее.

По оценкам авторов доклада ИНП РАН, такая динамика может сигнализировать о том, что промышленность России дошла до пика своих производственных возможностей. А на дальнейшее расширение - нет ни ресурсов, ни возможностей.

Центробанк России предсказал рецессию

В свою очередь, Центральный банк России предупредил, что российская экономика может скатиться в рецессию к концу года после трех кварталов замедления роста.

По данным министерства экономического развития, ВВП вырос на 0,6% в годовом исчислении в июле-сентябре после роста на 1,1% во втором квартале, на 1,4% в первом и на 4,5% в последнем квартале 2024 года.

Центробанк заявил, что сильный базовый эффект с конца прошлого года, когда произошел “временный всплеск производства в определенных секторах”, повлиял на его решение понизить прогнозы.

Теперь главный банк РФ ожидает, что ВВП будет колебаться между снижением на 0,5% и ростом на 0,5%. И это при том, что ещё в июле регулятор прогнозировал рост на 0-1% за тот же период.

“Устойчиво” или “посмотрим через полгода”?

Таким образом российские учёные и экономисты скорее уставом на сторону президента США в заочной дискуссии с главой Кремля Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Москву, но заявил, что Россия «чувствует себя уверенно и устойчиво».

В свою очередь, миллиардер и опытный инвестор Трамп ответил на заявление коллеги в России лаконично: “Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода”.