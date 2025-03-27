"Едем кататься на лыжах?" - Сильный град превратил пески Саудовской Аравии в заснеженные пейзажи

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Опубликовано: 27.03.2025 08:01 , Обновлено: 27.03.2025

На регион Асир в Саудовской Аравии обрушился сильный шторм. Два дня подряд регион заливали дожди и мелкий град. В результате песчаные и горные районы на достаточно обширных территориях покрыло белым слоем, а фото и видео "зимних" видов саудовского города Абха разлетелись по соцсетям, поражая интеренет-пользователей своим контрастом.

Проливные дожди в сочетании с градом привели к затоплению улиц Абха в соцстях появились видео буро-белых потоков, в которые превратились дороги. Тем не менее, местные жители торопились запечатлеть редкое для региона погодное явление и сделать фотографии захватывающих дух “зимних” сцен, а комментаторы в соцсетях не преминули сделать замечания о том, что это всё - последствия глобального потепления, “перевернувшего мир с ног на голову”.

“Странно, что ещё никто не бронирует туда билеты. Едем кататься на лыжах в Саудовскую Аравию?” - шутя предложила одна из зрительниц под одним из видео в Х.





















Местным властям даже выступить с официальным предупреждением, призвав людей к осторожности из-за возможных внезапных наводнений и ухудшения видимости в некоторых районах из-за интенсивных осадков и града. Аварийные бригады остаются начеку, поскольку в некоторых частях региона, как ожидается, нестабильные погодные условия пока сохранятся.