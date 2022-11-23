Берлин хотел быстрого поражения Украины в войне с РФ — Джонсон

Опубликовано: 23.11.2022 08:57 , Обновлено: 23.11.2022

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN Portugal рассказал, как в ЕС реагировали на вероятность войны в Украине.

По его словам, отношение западных стран к полномасштабному вторжению России 24 февраля было очень разным.

Он утверждает, что Франция «отрицала», что Россия может вторгнуться в Украину, а Германия предпочитала скорейшее военное поражение Украины, чем длительный конфликт.

«На определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что если такое произойдет, это будет катастрофа, но было бы лучше, если бы все это быстро закончилось, а Украина проиграла», — сказал Джонсон.

Кроме того, экс-премьер Британии заявил, что Берлин ссылался на «всяческие экономические обоснования», а «французы все отрицали вплоть до последнего момента».

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А еще Джонсон раскритиковал то, как отреагировала на угрозу войны Италия. По его словам, власти страны «просто сказали, что не смогут поддержать позицию, которую мы занимали» из-за зависимости от российских энергоносителей.

Однако, продолжил политик, с началом российского вторжения, отношение ЕС к России изменилось быстро, и «все увидели, что просто не было другого выхода» и что с Путиным «нельзя вести переговоры».

Также Джонсон похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «совершенно выдающимся», «очень храбрым парнем».

Ранее Телеграф писал, что глава Кремля Владимир Путин вряд ли использует ядерное оружие в войне против Украины. Если он все-таки решится на такой шаг, то это обернется для него и РФ «полной катастрофой». Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Sky News.

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