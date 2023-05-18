Джонсон называл Макрона "подхалимом Путина" - The Guardian. А как еще?

Опубликовано: 18.05.2023 16:09 , Обновлено: 18.05.2023

Экс премьер-министр Великобритании называл президента Франции "тошнотворным" и "подхалимом Путина" из-за того, что Эмманюэль Макрон ездил в Москву на встречу с президентом РФ.

Об этом заявил в своем подкасте бывший помощник британского правительства Гуто Харри, пишет The Guardian.

Харри создал подкаст о своем пребывании на службе в британском правительстве в период, когда работал руководителем отдела коммуникаций Джонсона. В очередном эпизоде подкаста он рассказал о жестком отношении экс-премьера Джонсона к французскому лидеру в контексте российско-украинской войны.

“В начале была напряженность, когда такие люди, как Эмманюэль Макрон из Франции, поехали в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Я думаю, что Борис называл это в частных разговорах “тошнотворным”. И в то же время, я думаю, что Макрон чувствовал напряжение от того, что Борис, казалось, торопился, помогая Украине в военном плане”, – сказал бывший подчиненный Джонсона.

По словам Харри, на одной из встреч с небольшой группой своих помощников Джонсон начал жестокую атаку на Макрона. При этом уточнил, что Джонсон обычно не склонен сердиться или использовать особо сильные выражения.

“По сути, он (Джонсон. – прим.ред.) сказал: “Он (Макрон. – прим.ред.) – это слово из четырех букв, которое начинается на “С” (речь о нецензурном слове. – ред.), он чудак, подхалим. Нам нужно с ним разобраться”, – рассказал Харри.

Впоследствии, отметил экс-помощник бывшего премьера, Джонсон и Макрон наладили отношения.

“Я рад сказать, что через несколько недель они, конечно, помирились. Они очень хорошо ладили. Они даже пошли вместе выпить виски на саммите “Большой семерки”, – сказал экс-помощник.

Стоит отметить, что весной 2022 года Джонсон публично высказался в защиту президента Франции, которого критиковали за попытки говорить с Путиным о прекращении войны против Украины. Так, премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Макрона, сравнив разговоры с Путиным с “переговорами с Гитлером”.

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