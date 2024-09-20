Дырявые юбки, шляпы "с глазком" и супергеройские очки. Собрали самые странные образы с недели моды в Милане

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Опубликовано: 20.09.2024 13:15 , Обновлено: 20.09.2024

Начавшаяся неделя моды в Милане (Milan Fashion Week ) уже успела привлечь к себе немало внимания. Особый интерес публики и модных критиков вызвала недавняя новая коллекция Prada. Помимо них новые образы презентовали также Emporio Armani, Moschino, Max Mara и другие. Собрали для вас самые странные и диковинные наряды с показа.

В новой женской коллекция весна-лето 2025 года дизайнеры Prada Миучча Прада и Раф Симонс попытались переосмыслить прошлые идеи бренда с включением сюрреалистического, а иногда научно-фантастическим взгляда.

По словам Раф Симонс, новая коллекция направлена ​​на “поиск человечности в эпоху перегрузки информацией, которая управляется алгоритмами”.

“Мы думали о каждом человеке как о супергерое, со своей собственной силой, своей собственной историей”, - заявила креативный директор.

Самыми “супергеройскими” элементами коллекции стали футуристичные солнцезащитные очки и шляпы с открытыми верхними частями и тонированными смотровыми стёклами.

Ещё одним ярким образом, который запомнился критикам и зрителям, стал топ, состоящий из лифа с карманами-клапанами, которые имитировали соски.

Подиум в штаб-квартире Prada был построен таким образом, что зрители не видели, что последует за следующим образом. Как отметили в Guardian, каждый новый наряд был “безумнее предыдущего” и удивлял публику.

Помимо очков размером “с противогаз”, дырявых юбок и платьев с перьями публика также обратила внимание на другие детали коллекции. Например, на полосатые шерстяные колготки и туфли причудливой формы.

Вот видео, в котором можно посмотреть все наряды, которые представили дизайнеры Prada.

К слову, в этот же день были представлены коллекции и других брендов, которые, однако, не были настолько поражающими воображение. Так, в противовес Prada, бренд Max Mara переосмыслил строгость деловых костюмов и предложил носить бикини под длинным пальто в пол, а также снабдил брюки, юбки и блузки интересными вырезами.

Бренд Moschino открыл свою коллекцию серией белых платьев с драпировками и оборками и разной степенью откровенности. Превалировали в нарядах также различные графические принты и преувеличенных пропорций. А некоторые образы дизайнер решил дополнить узором из “горошка” на коже и… разноцветными наклейками для ценников.

Emporio Armani поиграл с мужскими кодами в своей новой женской коллекции, попутно обновив галстук. В коллекции нашлось место для прозрачной туники, ярусных шляп и летних плетёных сумок.