Две диверсии за сутки. Глава Генштаба призвал Польшу готовиться к войне

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Опубликовано: 17.11.2025 19:56 , Обновлено: 17.11.2025

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил,что «противник» начал готовиться к войне с Польшей. Так он прокомментировал сразу две «диверсии» за сутки на железнодорожных путях в стране.

Он подчеркнул, что подобные действия всегда предшествовали вооружённым конфликтам. Кукула заявил в эфире Польской радиостанции, что «то, что мы имеем сегодня, — это не война, а предвоенное состояние или то, что мы в разговорной речи называем гибридной войной».

«Противник начал подготовку к войне. Он создаёт здесь определённую обстановку, призванную подорвать доверие общества к правительству, таким институтам, как вооружённые силы и полиция. Это призвано создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши», — заявил генерал и призвал все силовые ведомства и власти страны дать соответствующий ответ.

Польский генерал не стал называть, кого считает виновным в инцидентах.

Напомним, что на железнодорожной линии Варшава-Люблин в выходные произошло два инцидента. В первом случае взрывное устройство уничтожило железнодорожные пути. В другом случае поезд с 475 пассажирами был вынужден резко затормозить из-за повреждения контактной сети.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в понедельник утром, что «худшие подозрения подтвердились». «Произошёл акт саботажа. Взрывное устройство разрушило железнодорожное полотно. На месте работают экстренные службы и прокуратура. Повреждения также обнаружены на этом же участке, ближе к Люблину», — написал он на платформе X.

















В то же время польское издание Radio Zet сообщило, что с 11 ноября вблизи железнодорожных путей на востоке Польши произошло более десятка инцидентов. Там уточнили, что службы PKP (Польской государственной железной дороги) уже несколько дней находятся в состоянии повышенной готовности.

Премьер-министр Дональд Туск объявил, что во вторник состоится внеочередное заседание правительственного Комитета национальной безопасности. В нём примут участие военачальники, руководители служб и представитель президента Кароля Навроцкого.

В свою очередь, министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский на пресс-конференции заявил, что дело расследуют различные ведомства, включая прокуратуру, Центральное бюро расследований полиции и Агентство внутренней безопасности.

А министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк подчеркнул высокую вероятность иностранного вмешательства в эту деятельность. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности в Польше.