Две американские компании договорились построить АЭС в Польше. Как близко к Беларуси?

Опубликовано: 29.05.2023 13:21 , Обновлено: 29.05.2023

Две американские компании договорились о создании консорциума. Westinghouse и Bechtel решили вместе построить первую атомную электростанцию в Польше, сообщило польское издание Puls Biznesu.

Ещё в конце прошлого года поляки и американцы подписали соглашение о консорциуме, который будет отвечать за возведение первой атомной электростанции в. С польской стороны его подписала Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), а с американской стороны – Westinghouse Electric Company и Bechtel.

Однако после этого оказалось, что американские компании не очень хотят это делать вместе. Все потому, что такой вид сотрудничества не является стандартным на американском рынке. При этом ранее эти две частные американские компании подали заявки на тендер по отдельности. Однако Польша потребовала от них создания консорциума.

В планах властей Польши построить первую АЭС с водо-водяными ядерными реактором (PWR) к 2033 году. Станцию разместят в районе Гданьска недалеко от морского побережья. Расстояние до границы Беларуси таким образом составит примерно 350 километров.