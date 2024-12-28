Два президента одновременно. Судья Верховного суда предупредил о предстоящем кризисе в Польше

Опубликовано: 28.12.2024 08:15 , Обновлено: 17.09.2025

Судья Верховного суда Петр Прусиновский заявил в интервью "Речи Посполитой", что в результате возможного правового тупика в Польше после выборов может быть два президента.

“Возможна ситуация, при которой кто бы ни победил на выборах, другая сторона не признает его президентом”, - подчеркнул он.

Такое заявление тот сделал после того, как правительство Дональда Туска приняло постановление, что не будет признавать решения Верховного суда, если их будут принимать “неправильные” судьи. Их ещё называют “неосудьями”.

Для преодоления возможного кризиса весной, когда в Польше должны пройти выборы, спикер Сейма страны Шимон Головня предложил, чтобы честность результатов голосования подтвердил весь состав Верховного суда, а не только Палата чрезвычайного контроля.

«Предложение маршала Шимона Головни относительно президентских выборов ничего не исправит и приведет к еще большему хаосу. Я не могу решать вопрос о законности выборов с неосудьями, потому что я буду действовать вопреки своей присяге», - заявил судья Верховного суда Петр Прусиновский, который также не признает назначенных в Верховный суд “коллег”.

“Напомню, что каждый судья Верховного суда связан так называемым постановлением трех палат, согласно которому каждое решение, вынесенное с участием неосудьи, является недействительным в гражданском процессе или абсолютным основанием для обжалования в уголовном процессе. ”, - добавил он.

Судью Верховного суда также спросили, будет ли решение недействительным, если в законе не будет изменений и контрольная палата Верховного суда, состоящая из “неосудей” примет решение о выборах. “Каждое решение, называемое приговором, вынесенное Палатой чрезвычайного контроля, не является решением и не исходит от Верховного суда”, - ответил он.

Все дело в том, что на данный момент правящая коалиция, у которой большинство в парламенте, не признает часть судей Верховного суда, считая их назначения нарушением Конституции. Так вышло из-за закона, принятого представителями партии PiS несколько лет назад, которая теперь находится в оппозиции.

Статус таких судей подвергается сомнению также со стороны части юридического сообщества и членов Национальной избирательной комиссии. Его инициативу поддержал премьер-министр Дональд Туск . Критики Палаты чрезвычайного контроля Верховного суда считают, что в ее состав входят судьи, неправильно назначенные нынешним Национальным советом судебной власти.

Кто может стать президентом Польши?

Новый опрос United Surveys показал, что в лидерах остаются Рафал Тшасковский, кандидат от правящей коалиции, и Кароль Навроцкий от PiS. Первого готовы поддержат 36% поляков, второго - 29% соответственно.

При этом провластный кандидат и мэр Варшавы Рафал Тшасковский может рассчитывать на поддержку во втором туре президентских выборов на уровне 56,2%. По сравнению с опросом в начале декабря он прибавил 5,9 процентных пункта.

А вот его конкурент, Кароль Навроцкий получил бы во втором туре только 35,9% голосов.

Исследование United Surveys для Wirtualna Polska проводилось 20–22 декабря 2024 года с использованием методов CATI и CAWI на выборке из 1000 человек.