Два беспилотника атаковали российский завод в 1500 км от Украины
В российском Башкортостане, в городе Стерлитамак, произошло два взрыва на нефтехимическом заводе. Власти города подтвердили, что они стали результатом ударов двух беспилотников.
Стерлитамак находится примерно в 1500 километров от границы с Украиной и ещё дальше от линии фронта.
«Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — заявил Радий Хабибов, глава Башкортостана.
Впрочем, известно, что взрыв произошел в цехе водоочистки нефтехимического завода, где на момент происшествия работали пять человек.
В администрации Стерлитамака сообщили, что «произошло частичное обрушение цеха водоочистки».
Власти Украины на данный момент не комментировали произошедшее.