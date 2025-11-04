Два беспилотника атаковали российский завод в 1500 км от Украины

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Опубликовано: 04.11.2025 09:01 , Обновлено: 04.11.2025

В российском Башкортостане, в городе Стерлитамак, произошло два взрыва на нефтехимическом заводе. Власти города подтвердили, что они стали результатом ударов двух беспилотников.

Стерлитамак находится примерно в 1500 километров от границы с Украиной и ещё дальше от линии фронта.

«Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — заявил Радий Хабибов, глава Башкортостана.

Впрочем, известно, что взрыв произошел в цехе водоочистки нефтехимического завода, где на момент происшествия работали пять человек.

В администрации Стерлитамака сообщили, что «произошло частичное обрушение цеха водоочистки».

Власти Украины на данный момент не комментировали произошедшее.