Дубай разрешил полеты для ограниченного количества рейсов

Опубликовано: 02.03.2026 17:47 , Обновлено: 04.03.2026

Из двух аэропортов Дубая (DXB и DWC) сегодня частично возобновятся полеты, сообщает Ассоциация туроператоров РФ. Пресс-служба правительства Дубая в соцсети X подтвердила информирую.

«Аэропорты Дубая подтверждают, что сегодня вечером, 2 марта, будет возобновлена ограниченная работа. Небольшое количество рейсов разрешено к выполнению из Международного аэропорта Дубая (DXB) и Международного аэропорта Аль-Мактум (DWC)», — говорится в сообщении.

При этом расписание может корректироваться, а пассажиров попросили приезжать только после получения сообщения об одобрении их рейса.

[inf]Белавиа на момент написания новости о возобновлении рейсов в Дубай не сообщала. [/inf]

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates также сообщила, что с сегодняшнего вечера начнет выполнять некоторое количество рейсов.

«Мы в приоритетном порядке обслуживаем клиентов с забронированными ранее рейсами, и с теми, кто перебронировал билеты на эти ограниченные рейсы, Emirates свяжется напрямую», — говорится в заявлении, в котором также содержится призыв «не ехать в аэропорт, если вас не уведомили».

“Все остальные рейсы остаются приостановленными до дальнейшего уведомления”, - уточнили в авиакомпании.