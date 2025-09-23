Дроны парализовали работу аэропортов в Москве, Копенгагене и Осло. Что известно?

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Опубликовано: 23.09.2025 09:29 , Обновлено: 23.09.2025

В ночь с понедельника на вторник, 23 сентября, аэропорты сразу трёх стран оказались парализованы из-за сообщений о беспилотниках. Узнали, что известно об инцидентах в Москве, Осло и Копенгагене на данный момент.

Атака дронов на Москву

Причиной ограничений в московских аэропортах стала очередная массовая атака украинских дронов. По данным российского Минобороны, с 00:00 до 7:00 дежурные средства ПВО уничтожили в общей сложности 69 беспилотных летательных аппаратов над территориями десятка российских регионов, включая столицу.

В московском регионе, если судить по сообщениям Минобороны и заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь было зафиксировано не менее 25 дронов. Аэропорту Шереметьево пришлось закрыть своё воздушное пространство, из-за чего российской компании “Аэрофлот” пришлось перенести некоторые вылеты и даже отменить часть рейсов.

Так, были отменены как минимум 3 рейса в Беларусь - самолёты, которые должны были прилететь в национальный аэропорт Минск в 1:45, 10:40 и 13:45.

Скриншот электронного табло национального аэропорта Минск

Жители Новой Москвы поделились в соцсетях, как во время атаки беспилотников после закрытия аэропорта Шереметьево одному из грузовых самолётов пришлось уходить из опасной зоны на предельно низкой высоте.

Хаос в аэропортах Осло и Копенгагена

Настоящий хаос минувшей ночью также творился в аэропортах датской и норвежской столиц. Виной стали также сообщения о беспилотниках, зафиксированных в зоне полётов воздушных судов. По данным сервиса Flightradar24, в результате за ночь в аэропорту Осло отменили 19 полётов, перенаправлены на запасные аэродромы ещё 11 самолётов, в Копенгагене ситуация оказалась ещё хуже - 109 рейсов пришлось отменить, 51 перенаправлены на аэродромы в Мальмё, Биллунн, Орхус и Гётеборг.

По данным датских СМИ, воздушное движение в крупнейшем аэропорту Дании было перекрыто из-за “неопознанных беспилотников”. Подробностей об этом инциденте пока нет.

Такую же причину озвучили и власти Норвегии, но там полиция уже заявила о задержании двух иностранцев, которые предположительно запустили дроны над стратегическими объектами, что и вызвало хаос в аэропорту Осло.

По данным телеканала NRK, один из дронов был запущен над оперным театром Осло, один - над военным объектом в норвежской столице, ещё несколько дронов - над местным аэропортом. Сообщается, что задержанные – граждане Сингапура, их задержали для допроса. О целях запуска дронов пока ничего не сообщается.