Дроны атаковали российский курорт Новороссийск с неба и моря

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Опубликовано: 24.09.2025 17:01 , Обновлено: 24.09.2025

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что атака дронов с неба и моря началась рано утром. Вначале это были беспилотные катера в порту Новороссийска, где после вывода из Крыма размещена основная база Черноморского флота России.

Российский Telegram-канал Shot сообщил, что в море у Новороссийска были уничтожены как минимум пять дронов-лодок.

Но на этом неприятности не закончились. Уже днём Новороссийск подвергся атаке воздушных беспилотников. В результате атаки пострадали 7 жилых зданий, включая многоквартирные, а также гостиница «Новороссийск», расположенная примерно в 2 км от городского порта.

Пострадал и офис компании «Каспийский трубопроводный консорциум», которая занимается обеспечением работы нефтепровода. Им пользуется также и Казахстан.

Местные СМИ сообщили, что в результате взрывов два работника компании получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил двух погибших и трех пострадавших в результате ударов.

Как сообщил оперштаб Кубани, в результате налета также повреждены 20 машин.