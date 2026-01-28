Дроны атаковали пассажирский поезд в Украине – 5 погибших

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Опубликовано: 28.01.2026 07:41 , Обновлено: 28.01.2026

Боевые дроны атаковали пассажирский поезд в Харьковской области Украины вечером 27 января. По информации Харьковской областной прокуратуры, на момент атаки в поезде находились не менее 155 пассажиров, погибли как минимум 5 человек.

По информации украинских прокуроров, под ударом оказался поезд «Чоп — Харьков — Барвенково», когда он проходил у села Языково в Барвенковской территориальной общине. По предварительным данным, удар был нанесён тремя боевыми беспилотниками-камикадзе типа российской “Герани-2”. Два из них взорвались рядом с составом, один врезался прямо в пассажирский вагон, в котором находилось не менее 18 человек, после чего там вспыхнул пожар.

На данный момент спасатели обнаружили на месте ЧП тела пяти жертв. Из-за пожара точно установить их личности пока не представляется возможным - потребуется ДНК-экспертиза.

Ещё двум пострадавшим потребовалась помощь медиков.





















По версии украинской прокуратуры, атаку совершили российские военные. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее актом терроризма. С российской стороны инцидент пока никак не комментировали.