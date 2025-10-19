Дроны атаковали два НПЗ в России
Ночью беспилотники обрушились с атаками сразу на два нефтеперерабатывающих и газовых завода на территории России: Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газовый завод.
Местные власти и паблики подтвердили прилёты и взрывы. Так, губернатор российской Оренбургской области Евгений Солнцев написал, что на Оренбургском газовом заводе зафиксировано «частичное» повреждение инфраструктуры. На место прибыли спасательные службы.
Что касается Новокуйбышевска, то там местные паблики сообщили о пожаре в результате удара дрона.
Новокуйбышевский НПЗ специализируется на производстве топлива для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей. Годовой объем переработки составляет 8,8 млн тонн нефти.
Украинские военные пока не комментировали удары по энергетическим предприятиям в России в ночь на воскресенье.
Ранее Telegraf.news писал, что участившиеся атаки ВСУ на российские НПЗ привели к дефициту топлива в России.