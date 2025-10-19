Дроны атаковали два НПЗ в России

Опубликовано: 19.10.2025 08:30 , Обновлено: 19.10.2025

Ночью беспилотники обрушились с атаками сразу на два нефтеперерабатывающих и газовых завода на территории России: Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газовый завод.

Местные власти и паблики подтвердили прилёты и взрывы. Так, губернатор российской Оренбургской области Евгений Солнцев написал, что на Оренбургском газовом заводе зафиксировано «частичное» повреждение инфраструктуры. На место прибыли спасательные службы.

Что касается Новокуйбышевска, то там местные паблики сообщили о пожаре в результате удара дрона.

Новокуйбышевский НПЗ специализируется на производстве топлива для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей. Годовой объем переработки составляет 8,8 млн тонн нефти.

Украинские военные пока не комментировали удары по энергетическим предприятиям в России в ночь на воскресенье.

Ранее Telegraf.news писал, что участившиеся атаки ВСУ на российские НПЗ привели к дефициту топлива в России.