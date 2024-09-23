Дорожные пробки, африканские снеговики и шокированные львы. Как жители Южной Африки восприняли снегопад?

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Опубликовано: 23.09.2024 13:11 , Обновлено: 23.09.2024

Вчера в Южной Африке выпало небывалое количество снега. Нетипичное для региона природное явление вызвало немало трудностей у её жителей, которые, однако, с интересом восприняли климатический казус. Посмотрели, какими фото и видео делились южноафриканцы.

Снегопад длился около 10 часов и создал немало хлопот. Известно, что снежное покрытие достигло высоты порядка 2 метров и парализовало движение на основных трассах. Из-за крупных осадков начались перебои с водоснабжением и электричеством, а 1 человек даже скончался от переохлаждения в образовавшейся на дороге пробке.

В соцсетях появилось множество видео с обстановки на дорогах. Масштабы выпавшего снега достаточно впечатляющие даже для стран, где снег не является таким редким явлением. Из-за этого многие водители застряли в пробке и были вынуждены ночевать на дороге.

Многие жители Южно-Африканской Республики, однако, восприняли небывалое для своего региона природное явление с большим интересом. Соцсети за сутки заполнились фотографиями африканских снеговиков, новых снежных развлечений и реакций африканцев на снег.

С трудностями столкнулись не только люди, но и многие животные, которые не привыкли к таким погодным условиям. Так, в соцсетях завирусились видео с гуляющими по снегу растерянными и удивлёнными львами, которые, очевидно, не были готовы к таким погодным изменениям.