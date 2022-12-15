Донецк попал под массированный удар

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Опубликовано: 15.12.2022 09:55 , Обновлено: 15.12.2022

Ночью 15 декабря произошел мощный обстрел неподконтрольного Украине Донецка. Так, под удар попал район Студгородка, проспекта Богдана Хмельницкого и Школьный бульвар.

Назначенный Москвой мэр города Алексей Кулемзин обвинил в этом Вооруженные силы Украины, и назвал это «самой массированной атакой, начиная с 2014 года».

Украинские власти не комментировали утверждения о том, что ВСУ обстреляли Донецк. При этом в СМИ считают, что это Россия обстреляла Донецк.

Как пишет «Страна», судя по остаткам ракет, удар наносился «Градами».

Известно, что пострадали пять человек, в их числе ребенок.

От удара также потерпели дома, офисные здания, школа, храм (удар пришелся в купол Свято-Преображенского собора), автомобили в центре города.

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