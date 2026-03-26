Доходы Ирана от нефти резко выросли. Благодаря Трампу?

Опубликовано: 26.03.2026 17:00 , Обновлено: 26.03.2026

Доходы властей Ирана от продажи нефти резко выросли в последние дни, в том числе и потому, что Тегеран остался единственным экспортёром через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

Также свою роль сыграло и то, что администрация Дональда Трампа в марте 2026 года приняла решение временно и частично снять санкции с иранской нефти. Разрешение на продажу касается примерно 140 миллионов баррелей нефти, которая уже была загружена на танкеры.

По данным агентства, экспорт Ирана в марте остался близок к довоенному уровню — около 1,6 миллиона баррелей в сутки. Танкеры с иранской нефтью продолжают загружаться на терминале Харг и выходить из Персидского залива через Ормузский пролив.

При этом мировые цены на нефть выросли, а скидка на иранскую нефть относительно международного эталона Brent сократилась до $2,10 за баррель — это минимум почти за год.

Таким образом Иран, вероятно, заработал сотни миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти с начала войны.