До войны в Иране – два дня? Армии Израиля и США в высшей степени готовности

Опубликовано: 19.02.2026 08:12 , Обновлено: 04.03.2026

Система безопасности Израиля переведена в высшую степень готовности, а оперативным службам даны указания быть готовым к войне. Тем временем США уже перебросили на Ближний Восток крупнейшую со времен вторжения в Ирак авиагруппировку. Источники западных СМИ сообщают, что полномасштабная война с Ираном может начаться уже в эти выходные, хотя президент США Дональд Трамп ещё и не дал окончательной санкции на удар по территории Исламского государства.

О том, что американские военные могут нанести удары по Ирану уже в эту субботу, 21 февраля, накануне написали сразу несколько крупных американских изданий, включая телеканалы CNN и CBS News. Ссылаясь на собственные неназванные источники, они сообщили, что президент США Дональд Трамп на днях получил отчёт о высокопоставленных чиновников национальной безопасности о том, что американские военные уже в эту субботу готовы нанести удар по Ирану.

По данным издания Axios, только за последние 24 часа в регион были переброшены дополнительно 50 истребителей — F-35, F-22 и F-16. Более 150 грузовых рейсов американских военных за последние дни доставили на Ближний Восток системы вооружения и боеприпасы, часть трамповской “армады”, включая самолёты управления и координации, по данным издания, ещё в пути.

Издание The Wall Street Journal отметило, что это крупнейшая передислокация американских военных сил со времен вторжения в Ирак и, теоретически, такое сосредоточение сил позволит американцам совместно с Израилем вести активные боевые действия против Ирана на протяжении не одной недели.

В самом Израиле, между тем, систему безопасности страны перевели в высшую степень готовности. Оперативные и спасательные службы получили абсолютно недвусмысленные указания: “Быть готовым к войне”, передал израильский канал N12. В стране американский удар по иранской территории считают “неизбежным”.

Впрочем, приказ о нанесении ударов по Ирану Трамп, если верить источникам западных изданий, пока не отдал. Если американский президент всё же даст на это “зелёный свет”, по словам военных экспертов, эта операция, скорее всего, будет куда масштабнее и продолжительнее и будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на точечную операцию в Венесуэле, осуществлённую американцами в прошлом месяце или недавняя 12-дневная война Израиля в июне прошлого года, к которой США в конечном итоге присоединились лишь для “точечных” ударов по подземным ядерным объектам Ирана.

Новая война, по мнению экспертов, окажет более драматичное влияние на весь регион и будет иметь серьезные последствия в том числе, и для самого Трампа в оставшиеся годы у власти. Если президент даст добро, это может стать самой значимой военной интервенцией США на Ближнем Востоке как минимум за последнее десятилетие.