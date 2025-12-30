До $20 000 за голос. НАБУ назвало расценки депутатов партии Зеленского за голосование в ВР

Опубликовано: 30.12.2025 12:26 , Обновлено: 30.12.2025

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что предъявило подозрение пяти депутатам Верховной Рады Украины, представляющим партию «Слуга народа», созданную под Владимира Зеленского.

Следователи сообщили, что пять депутатов входили в состав организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за «нужное» голосование.

“Группа имела иерархическую структуру и четкое разделение ролей. В её состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов. Для организации голосований участники группы отправляли указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp”, – сообщили в НАБУ.

Ведомство не назвало фамилии, но их ранее публиковали со ссылкой на свои источники украинские СМИ: подозрение вручены близкому к Зеленскому и к Шефиру нардепу (народному депутату) Юрию Киселю, а также нардепам Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевскому и Ольге Савченко.

В свою очередь, Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) утверждает, что сумма взяток нардепам определялась «показателем эффективности голосований», который зависел от количества поддержанных каждым конкретным депутатом проектов постановлений и законов, а также от их присутствия на пленарных заседаниях.

Следователи установили, что депутаты получили суммарно от 2000 до 20000 долларов, а общая распределённая между ними сумма составила не менее 145 тысяч долларов.

“При этом по меньшей мере с сентября 2022 по ноябрь 2022 года размер неправомерной выгоды составлял 2 000 долларов США, а по меньшей мере с августа 2023 года – уже 5 000 долларов США” , – утверждает САП.

По данным следователей, взятки распределяли между депутатами каждый четверг в начале месяца.

Украинские СМИ сообщили, что депутата Киселя, близкого к Зеленскому, прослушка велась последние два года. Также НАБУ зафиксировало выдачу зарплат украинским депутатам в конвертах.

Что говорит Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАБУ и САП могут и далее выписывать «подозрения» его друзьям и ближайшим соратникам.

“Я сосредоточен на войне, а что касается антикоррупционных органов, то они делают то, что должны делать. Они полностью независимы. Никто им не мешает. Они проверяют то, что должны проверять, и мы не останавливаем их. Неважно, близкий человек или нет, знаем мы его или не знаем”, – заявил украинский президент в интервью Fox News.

При этом он заявил, что в ситуации, в которой оказалась Украина после начала войны, иногда не до законов.

“Проблема в том, что с самого начала войны все институции не работали, и многие шаги правительственные институции делали… так, как это происходит во время войны. Думаю, вы понимаете. Во время войны все происходит не по правилам и тому подобное, – считает Владимир Зеленский”.

Напомним, что летом президент Украины и большинство в Верховной Раде от «Слуги народа» попытались взять под контроль НАБУ и САП, переподчинив их назначенным Зеленским и ВР Генпрокуратуре и другим госорганам. Такая попытка была резко раскритикована западными союзниками и оппозицией внутри страны.

В итоге Владимир Зеленский и ВР отменили принятый в спешке закон. Вскоре после этого НАБУ объявило о раскрытии крупной коррупционной схемы, в которой были замешаны самые ближайшие соратники Зеленского.