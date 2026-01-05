Для доставки Мадуро в суд использовали вертолет и бронеавтомобиль
Появились первые кадры конвоирования Николаса Мадуро из Бруклинского изолятора в суд. Для этого привлекли вертолет и бронеавтомобиль.
Ожидается, что Мадуро и его жене Силии Флорес предъявят обвинение в наркоторговле. По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, Мадуро предъявлены обвинения в:
- заговоре с целью наркотерроризма;
- заговоре с целью ввоза кокаина;
- хранении пулеметов и взрывных устройств;
- заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
Фото опубликовало агентство Reuters. На них видно, что Николас Мадуро вышел из следственного изолятора, где его в сопровождении агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) проводили к бронированной машине. На ней его доставили к вертолету, который, в свою очередь, транспортировал его в суд.
Власти США ввели строгие меры безопасности, чтобы ничто не поставило под угрозу транспортировку Мадуро. Утром были перекрыты дороги на пути от следственного изолятора в Бруклине до здания суда имени Дэниела Патрика в Манхэттене.