Для доставки Мадуро в суд использовали вертолет и бронеавтомобиль

📷 Фото

Опубликовано: 05.01.2026 16:16 , Обновлено: 05.01.2026

Появились первые кадры конвоирования Николаса Мадуро из Бруклинского изолятора в суд. Для этого привлекли вертолет и бронеавтомобиль.

Ожидается, что Мадуро и его жене Силии Флорес предъявят обвинение в наркоторговле. По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, Мадуро предъявлены обвинения в:

заговоре с целью наркотерроризма;

заговоре с целью ввоза кокаина;

хранении пулеметов и взрывных устройств;

заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

Фото опубликовало агентство Reuters. На них видно, что Николас Мадуро вышел из следственного изолятора, где его в сопровождении агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) проводили к бронированной машине. На ней его доставили к вертолету, который, в свою очередь, транспортировал его в суд.

























Власти США ввели строгие меры безопасности, чтобы ничто не поставило под угрозу транспортировку Мадуро. Утром были перекрыты дороги на пути от следственного изолятора в Бруклине до здания суда имени Дэниела Патрика в Манхэттене.