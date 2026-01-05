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Для доставки Мадуро в суд использовали вертолет и бронеавтомобиль

Для доставки Мадуро в суд использовали вертолет и бронеавтомобиль
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📷 Фото

Появились первые кадры конвоирования Николаса Мадуро из Бруклинского изолятора в суд. Для этого привлекли вертолет и бронеавтомобиль.

Ожидается, что Мадуро и его жене Силии Флорес предъявят обвинение в наркоторговле. По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, Мадуро предъявлены обвинения в:

  • заговоре с целью наркотерроризма;
  • заговоре с целью ввоза кокаина;
  • хранении пулеметов и взрывных устройств;
  • заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

Фото опубликовало агентство Reuters. На них видно, что Николас Мадуро вышел из следственного изолятора, где его в сопровождении агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) проводили к бронированной машине. На ней его доставили к вертолету, который, в свою очередь, транспортировал его в суд.

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Власти США ввели строгие меры безопасности, чтобы ничто не поставило под угрозу транспортировку Мадуро. Утром были перекрыты дороги на пути от следственного изолятора в Бруклине до здания суда имени Дэниела Патрика в Манхэттене.

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