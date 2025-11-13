Диабет, онкология и не только. США ужесточили список болезней для отказа в визе

Опубликовано: 13.11.2025 08:43 , Обновлено: 13.11.2025

Иностранцам, желающим получить долгосрочную визу для проживания в США, теперь могут отказать при наличии довольно распространённых заболеваний. Оценка состояния здоровья подающегося на американскую визу давно является обязательной процедурой, но теперь список заболеваний в "стоп-листе" гораздо внушительнее.

Как сообщил американский телеканал ABC News, иностранным гражданам, подающим заявления на получение визы в США, может быть отказано во въезде, если они страдают некоторыми хроническими заболеваниями, в частности:

диабетом,

нарушением обмена веществ,

сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония,

некоторые заболевания органов дыхания,

неврологические заболевания и психические расстройства,

онкологические заболевания.

Новые требования, которые уже разослали сотрудникам американских посольств и консульств, связаны с изменениями в иммиграционной политике администрации Дональда Трампа, призванными защитить систему здравоохранения США от чрезмерных расходов. Все выше упомянутые заболевания, как отметили в Госдепартаменте США, могут “потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов”, а правительство не хочет брать на себя дополнительные расходы на здравоохранение.

Новые правила распространяются практически на всех заявителей. Однако, как пояснил Чарльз Уилер, юрист Католической юридической иммиграционной сети, некоммерческой организации, предоставляющей юридическую помощь мигрантам, вероятнее всего их будут активнее применять по отношению к тем, кто нацелен на получение права на постоянное жительство в США.

Сама по себе оценка состояния здоровья заявителей уже давно является частью визовой процедуры - заявитель обязан предоставить результаты скрининга на инфекционные заболевания и историю вакцинаций. Однако, как подчеркивают эксперты, новые правила значительно расширяют спектр рассматриваемых состояний и предоставляют визовым службам большую свободу действий при рассмотрении заявлений в этом отношении.

Заявители на получение постоянных виз теперь обязаны будут проходить медицинское обследование у врачей, аккредитованных посольством США. Их в обязательном порядке проверяют на наличие инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, и просят сообщить об истории употребления наркотиков и алкоголя. Они также должны быть вакцинированы против инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит.

Сотрудникам визовых служб также поручено выяснять, располагают ли заявители собственными средствами для оплаты медицинского лечения без помощи правительства США.

Более того, по данным ABC News, обновлённые инструкции также требуют от визовых служб принимать во внимание состояние здоровья членов семьи заявителя - детей и пожилых родителей. Если на иждивении заявителя есть инвалиды, члены семьи с хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями, которые предполагают уход и теоретически могут помешать заявителю полноценно работать, у визовых служб также могут возникнуть вопросы.