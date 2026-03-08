Девятый день войны в Иране. Что известно
К девятому дню войны в Иране США и Израиль продолжают бомбардировки, возможно, даже усилив их интенсивность. На их фоне иранские власти показали, что растеряны и не монолитны.
Так, президент Ирана Масуд Пезешкиан сначала извинился за бомбардировки соседних стран, потом, когда они всё равно продолжились, сказал, что его не так поняли. Извинения и обещания, по данным The Guardian, вызвали волну недовольства у сторонников жёсткой линии среди иранских военных.
Что ещё произошло:
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США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, впервые поразив нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы в Тегеране и вызвав крупные пожары по всей столице.
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Президент США Дональд Трамп вновь потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана, заявляя, что война закончится только тогда, когда лидеры Тегерана «сдадутся» или их армия перестанет функционировать.
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Дональд Трамп снова раскритиковал премьера Великобритании Кира Стармера, заявив: «Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили». Так он отреагировал на нежелание британского правительства участвовать в войне с Ираном.
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На борту президентского самолёта Трамп заявил, что ответственность за смертельный удар по школе для девочек в Минабе несёт Иран, а не США.
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По меньшей мере 12 человек погибли в результате новых израильских ударов в Ливане, в том числе в отеле в Бейруте.
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США опровергли заявления Ирана о том, что несколько американских солдат были взяты в плен во время операции «Эпическая ярость».
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Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля есть «много сюрпризов» на следующем этапе войны с Ираном.
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Кувейт заявил о гибели двух сотрудников пограничной службы при исполнении служебных обязанностей. Атаки Ирана на международный аэропорт и офис социального обеспечения вызвали пожары.
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Саудовская Аравия заявляет, что предотвратила нападение на дипломатический квартал Эр-Рияда и сбила несколько беспилотников в своём воздушном пространстве.
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Израильские силы разбомбили отель в центре Бейрута, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и 10 получили ранения.
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Human Rights Watch заявило, что нападение на школу для девочек в иранском городе Минаб 28 февраля должно быть расследовано как военное преступление.
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Трамп оставил открытой возможность размещения американских войск на земле.
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Война США и Израиля против Ирана «никогда не должна была произойти», заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая. «Мир не может вернуться к законам джунглей», — сказал Ван И на пресс-конференции в Пекине, призывая к прекращению военных действий.
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Иран может вести войну такого масштаба ещё «по меньшей мере» шесть месяцев, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это вызывающее заявление было передано полуофициальным информационным агентством Fars, имеющим связи с КСИР.