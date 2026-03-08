Девятый день войны в Иране. Что известно

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Опубликовано: 08.03.2026 09:18 , Обновлено: 08.03.2026

К девятому дню войны в Иране США и Израиль продолжают бомбардировки, возможно, даже усилив их интенсивность. На их фоне иранские власти показали, что растеряны и не монолитны.

Так, президент Ирана Масуд Пезешкиан сначала извинился за бомбардировки соседних стран, потом, когда они всё равно продолжились, сказал, что его не так поняли. Извинения и обещания, по данным The Guardian, вызвали волну недовольства у сторонников жёсткой линии среди иранских военных.

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