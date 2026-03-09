Десятый день войны в Иране. Что произошло

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Опубликовано: 09.03.2026 07:59 , Обновлено: 09.03.2026

В Иране и во всем регионе Персидского залива продолжаются бомбардировки. Тегеран, несмотря на обещания президента Пезешкиана, не прекратил налеты и ракетные удары по соседним странам. США и Израиль после уничтожения военных объектов начали уничтожать нефтяные объекты Ирана.

Вот последние известия с Ближнего Востока:

Иран назначил Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны после убийства его отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате американо-израильских ударов, сообщило государственное СМИ. Он был выбран иранской Ассамблеей экспертов — органом из 88 избранных высокопоставленных священнослужителей, которому поручено выбирать верховного лидера.

Дональд Трамп предупредил, что новый лидер Ирана «не продержится долго», если иранцы сначала не получат его одобрения на эту теократическую должность. «Ему придется получить наше одобрение, — сказал президент ABC News. — Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому вопросу каждые 10 лет. Когда у вас нет такого президента, как я, это не сработает».

Война с Ираном привела к тому, что цена на нефть впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель.

Цены на нефть подскочили на 20% за один день на фоне растущих опасений затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп отмахнулся от опасений по поводу резкого роста цен на нефть, вызванного авиаударами США и Израиля по Ирану, даже несмотря на то, что цена на нефть впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель. «Краткосрочные цены на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена иранская ядерная угроза, — это очень небольшая цена за безопасность и мир в США и во всем мире», — написал Трамп, добавив заглавными буквами, что «только дураки могли бы думать иначе».

Еще один военнослужащий США скончался от ран, полученных во время первоначальной контратаки Ирана неделю назад, в результате чего число американских военнослужащих, погибших в бою в войне с Ираном, достигло семи, сообщило в воскресенье американское военное командование.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате израильских авиаударов за последнюю неделю увеличилось до 394 человек, включая многих женщин и детей.

Иранская армия заявила в воскресенье, что в результате атаки США на иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки на прошлой неделе погибли по меньшей мере 104 человека и 32 получили ранения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «масштабные удары» по «инфраструктуре» иранского режима в Тегеране и других районах Ирана. Несмотря на заявления Израиля о нанесении ударов по военным или «террористическим» целям в рамках войны с Ираном, в результате его атак погибло много мирных жителей.

По словам иранского чиновника, ночные удары США и Израиля поразили пять нефтяных объектов в окрестностях Тегерана. Чиновник заявил, что пять объектов «были повреждены», но «пожар был взят под контроль». «Если вы можете терпеть нефть по цене более 200 долларов за баррель, продолжайте эту игру», — заявил в воскресенье представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что американо-израильские воздушные бомбардировки объектов иранской энергетической инфраструктуры ознаменовали собой «опасный новый этап» конфликта и являются военным преступлением.

Акции в Азии также упали — южнокорейский индекс KOSPI активировал аварийный выключатель, приостановив торги.

Премьер-министр Катара заявил Sky News, что удары Тегерана по странам Персидского залива — это «опасный просчет».

Трамп предположил, что любое решение о прекращении войны будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Седьмой американский солдат погиб во время операции «Эпическая ярость» после того, как получил серьезные ранения во время нападения в Саудовской Аравии.