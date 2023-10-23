"Десятки убийств" - В США рассказали о спецоперациях СБУ со взрывами и ликвидациями в России

Опубликовано: 23.10.2023 16:19 , Обновлено: 23.10.2023

Американское издание The Washington Post (WP) опубликовало статью о деятельности одной из спецслужб Украины СБУ на территории России. В ее основу легли беседы с более чем двумя десятками нынешних и бывших украинских, американских и западных сотрудников разведки.

В ЦРУ, однако, отказались комментировать ее содержание, а остальные собеседники пожелали остатьтся анонимными.

Согласно данным WP, за последние 20 месяцев СБУ и ее военный аналог, ГУР, осуществили десятки убийств российских чиновников, видных сторонников войны в глубине России, коллаборационистов и российских военных офицеров за линией фронта на оккупированных территориях, а также в российских городах.

По словам украинских и западных официальных лиц, среди убитых - бывший командир российской подводной лодки, совершавший пробежку в парке южного российского города Краснодар, и воинствующий блогер Владлен Татарский в кафе в Санкт-Петербурге.

В миссиях участвовали элитные команды украинских оперативников, набранных из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном партнерстве с ЦРУ, рассказали нынешние и бывшие украинские и американские чиновники.

По словам официальных лиц в Украине и США, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб, созданных в советское время, в мощных союзников в борьбе против Москвы. “Агентство предоставило Украине передовые системы наблюдения, обучило новобранцев на объектах в Украине, а также в Соединенных Штатах, построило новые штаб-квартиры для департаментов ГУР и делилось разведданными в масштабах, которые были бы невообразимы до того, как Россия аннексировала Крым и пыталась разжечь сепаратистскую войну на востоке Украины”, - написало издание.

Однако не все спецоперации украинских контрразведчиков вызывали одобрение в США. “Склонность Украины к операциям со смертельным исходом осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызвав опасения по поводу соучастия агентства и вызвав беспокойство у некоторых официальных лиц в Киеве и Вашингтоне”, - написало WP.

В Украине тоже не все чисто по ликвидации были восприняты позитивно. Среди украинских агенство, даже тех, кто считает такие смертоносные миссии оправданными в военное время, были те, кто поставил под сомнение целесообразность некоторых.

Так, убийство гражданских лиц, включая Дугину, по признанию некоторых официальных лиц в Киеве, вызвало вопросы.

“У нас слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать, - заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины. -Люди, которые запускают ракеты. Люди, которые совершали зверства в Буче. Убийство дочери провоенного поджигателя очень цинично”.

Издание пишет, что операция была организована службой внутренней безопасности Украины, СБУ. Атака в августе 2022 года стала частью бушующей теневой войны на территории РФ, в ходе которой украинские шпионские службы также дважды бомбили мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, запускали беспилотники на крышу Кремля и проделывали дыры в корпусах российских военно-морских судов в Черном море.

Большинство из тайных операций Украины имели четкие военные цели и способствовали обороне страны.

“Мы наблюдаем рождение целого ряда разведывательных служб, подобных ”Моссаду” в 1970-х годах”, - сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, имея в виду израильскую шпионскую службу, которую долгое время обвиняли в совершении убийств в других странах.

Опыт Украины в проведении таких операций “сопряжен с рисками для России”, сказал чиновник, “но он также несет в себе более широкие риски”.

“Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми — например, нацеливаясь на россиян в третьих странах, — вы можете себе представить, как это может вызвать разногласия с партнёрами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины”, - сказал чиновник. Среди этих целей - членство в НАТО и Европейском союзе.