Десятки тысяч россиян устремились в Польшу и Германию. Новые «колбасные туры»?

Опубликовано: 16.02.2026 14:03 , Обновлено: 16.02.2026

Несмотря на санкции ЕС (Европейского союза), введённые после начала войны в Украине, пассажирское сообщение между Калининградской областью России и Польшей переживает неожиданный подъем. Граждане РФ (Российской Федерации) стремятся попасть как в саму Польшу, так и в Германию. Количество автобусных маршрутов за последнее время значительно выросло.

Количество рейсов наращивают и польские перевозчики, фактически возрождая феномен так называемых «колбасных туров», хорошо знакомый жителям региона с 90-х годов.

По данным Пограничной службы Польши, автобусный трафик на польско-российской границе в Варминьско-Мазурском воеводстве в 2025 году увеличился на 50% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 10 200 поездок.

В прошлом году польскую границу пересекли 98 тысяч российских граждан. Причем, по оценкам экспертов, пассажиропоток из Калининградской области превысил даже показатели 2021 года, то есть периода до начала конфликта в Украине.

Следуя спросу, базирующаяся в Гданьске компания EuroTransBus Piotr Korpet объявила о запуске в феврале восьми дополнительных автобусов на маршруте Калининград — Гданьск. По данным польского портала Wirtualna Polska, в общей сложности 18 перевозчиков — как польских, так и российских — уже работают на направлении, причем десять компаний получили лицензии на деятельность в 2025 году.

Популярный калининградский портал Klops.ru сообщил, что интерес россиян к путешествиям в ЕС просто огромен.

«В настоящее время автобусы ежедневно курсируют в города Польши и Германии. Наш автовокзал регистрирует сотни тысяч поездок», — сообщило издание.

Тема поездок в Европу активно обсуждается в русскоязычных социальных сетях и Telegram-каналах. Блог «Амбер Калининград» спровоцировал бурную дискуссию, спросив подписчиков о желании посетить Польшу. Россияне в ответ назвали Сопот, Краков и Варшаву в качестве самых желанных направлений.

«Я бы съездила в отпуск в Миколайки или Закопане, но обычный русский в такой автобус не сядет», — написала Светлана, жительница Калининграда, в комментариях, намекая на бюрократические сложности.

Такой небывалый поток российских туристов тем более удивителен, что на границе действуют строгие ограничения: въезд для туристов из России в Польшу как бы закрыт. А пересечь границу могут только лица, имеющие рабочие, студенческие визы, вид на жительство или гражданство стран ЕС. И несмотря на это, по данным польской погранслужбы, среди 748 тысяч пересечений границы поляки составили лишь 112 тысяч, тогда как 635 тысяч пришлись на иностранцев — в основном, «российских немцев», имеющих немецкие паспорта, и граждан РФ с легальным статусом в ЕС.

Профессор Даниэль Бочковский, эксперт по безопасности Белостокского университета, предположил, что Польше не следует вводить новые ограничения.

«Польша не может просто так заблокировать границу без веских оснований, таких как доказанные враждебные действия пересекающих ее лиц. Нынешний трафик носит в основном транзитный характер: часть россиян едет дальше, например, в Германию, где они работают, или перемещается по семейным и профессиональным причинам», — прокомментировал он в беседе с Wirtualna Polska.

Кстати, термин «колбасные туры» вернулся в обиход не случайно. Ранее, до введения санкций, жители российской области массово ездили в Польшу за продуктами и товарами. У самого перехода «Безледы» даже был открыт магазин сети Biedronka, ориентированный в основном на российских покупателей. Теперь, с ограничением туристического потока, торговые залы опустели.