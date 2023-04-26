📷 Фото

Опубликовано: 26.04.2023 19:33 , Обновлено: 26.04.2023

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду!» в Госдуме России Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить искусственный интеллект российской разработки.

ИИ сгенерировал его фото в виде клоуна. И выглядело это так:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/skazal_on/status/1651142472230219777?t=dHXvjyVsWZgXbKSH_2cyeA&s=19”]

Теперь Сергей Миронов хочет, чтобы прокуроры проверили деятельность нейросети Kandinsky (разработки “Сбербанка”) на соответствие российскому законодательству.

«Особую опасность представляет, что пользователями Kandinsky являются и несовершеннолетние школьники, у которых будет формироваться негативное восприятие своей страны»,— написал господин Миронов в Telegram.

Сергей Миронов уверен, что картинки нейросети способствуют формированию негативного образа России и “положительного образа недружественных стран”. По его словам, если попросить Kandinsky сгенерировать фото на темы со словами «российский», «Россия», «русские», «российский флаг», «флаг Российской Федерации», то та отказывалась генерировать изображения в цветах флага РФ, состоящего из трех полос.

А на запрос «Донбасс — это Россия» или «Я люблю Донбасс» искусственный интеллект рсосицмкогг банка создавал картинки в цветах украинского флага, а при запросе «я — z-патриот» — «изображение существа, напоминающего зомби», передает “Ъ”.

Вот примеры фото, которые Миронов сгенерировал в вышеуказанной нейросети:

Редакция Телеграфа тоже попросила сгенерировать изображение “z-патиота”. Вот что получилось теперь: