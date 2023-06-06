Цунами, химическая бомба и не только. Эксперты рассказали к чему приведет подрыв Каховской дамбы

🎥 Видео

Опубликовано: 06.06.2023 20:37 , Обновлено: 04.07.2024

Глава парламентского комитета экологической политики Верховной рады (ВР) Украины Олег Бондаренко заявил, что в ближайшее время по Днепру к Черному морю может пройти волна, похожая на цунами. Другие эксперты рассказали про опасность отравления всего вокруг.

“Вероятно, что сегодня в конце дня будет высокая волна разрушительной силы по типу цунами, которая подойдет к Херсону. Это один из сценариев. Он может осуществиться, а может - нет. Такие расчеты были разработаны в прошлом году иностранными фундациями, которые просчитывали вероятные сценарии вследствие разрушения Каховской дамбы”, - рассказал Олег Бондаренко. По его словам, это всего лишь вероятность, а не точное предсказание.

Также по словам депутата ВР из разрушенной дамбы в Днепр попало от 150 до 400 тонн машинного масла, которое загрязнит не только русло реки, но и Чёрное и даже Средиземное море.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/SergAlbertich/status/1666116669435944961?s=19”]

“Это повлияет на состояние воды в реках и морях, на почву, а также на экосистему морей и рек. И это только начало. По разным прогнозам, высокая вода продержится от четырех дней до двух недель. Потом она стабилизируется немного, но за это время она натворит ещё много беды”, — предупредил Бондаренко в интервью изданию “Страна”.

По словам главы комитета ВР, ЗАЭС в перспективе тоже будет отключена. Так как выше Каховской ГЭС река обмелеет.

“Нет никаких других вариантов. Но это не самый худший сценарий. Худшим сценарием будет, если на территории ЗАЭС состоится нарушение регламентов работы станции, которые, например, произошли в свое время на территории ЧАЭС”, — предупредил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последствия подрыва Каховской ГЭС будут ясны через неделю.

“Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю. Простым языком, когда уйдет вода… Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 70 населенных пунктов, что будут большие проблемы по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском, конечно”, – сказал президент Украины.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/KhersonKim/status/1666033280607461380?s=19”]

“Очень большие трудности”

Представитель российской оккупационной администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что вода затопила кладбище.

«Что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», — признался представитель «администрации» Сергей Дмитриев в эфире «Радио России».

Российские учёные предсказали и долгосрочные последствия для экологии всего региона. «Затопление — это всегда отрицательное влияние на окружающую среду, на поймы, на растительность, поскольку всякая растительность покрывается слоем ила. Донный ил — загрязненный, от этого могут возникнуть большие экологические проблемы в экосистеме поймы реки Днепр», — рассказал доктор технических наук, сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов в комментарии для РБК.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/RuFailedState/status/1666039823650439170?s=19”]

“Химическая бомба”

А доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ Алексей Медведков считает, что на дне Каховского водохранилища могут быть опасные вещества.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/ian_matveev/status/1666049478296584192?s=19”]

“Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба”, — сказал Медведков.

В шаге от ядерной трагедии

В свою очередь, Кира Рудик, депутат ВР и лидер либеральной партии “Голос”, заявила, что Украина была “в шаге от ядерной трагедии” после разрушения плотины в Новой Каховке.

Когда его спросили о безопасности Запорожской атомной электростанции во время интервью GB News, Рудик сказал: “Президент Зеленский предупредил мир в октябре прошлого года, что русские заминировали плотину Каховской электростанции и что мы были в шаге от настоящей трагедии. Прямо сейчас это произошло. В течение последнего года мы говорили миру, что ситуация на Запорожской атомной станции критическая, и снова мы в шаге от ядерной трагедии”.

Она добавила: “На данный момент ситуация не опасна, но мы не можем гарантировать, что это не изменится, и мы призываем к международной поддержке, к ООН, чтобы убедиться, что мы направим международных инспекторов на атомную станцию, потому что мы не знаем, что там произойдет”.