ЦИК Боснии и Герцеговины постановил провести новые выборы президента Республики Сербской

Опубликовано: 06.08.2025 14:59 , Обновлено: 06.08.2025

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины аннулировала мандат главы Республики Сербской Милорада Додика. Также там приняли решение о проведении досрочных выборов президента в этом энтитете.

Об этом сообщила боснийская газета Dnevni Avaz.

Источник уточнил, что решение было принято единогласно всеми членами ЦИК и вступит в силу после истечения срока на подачу апелляции. После этого, в течение 90 дней, должны состояться досрочные выборы.

Действия ЦИК основаны на приговоре суда Боснии и Герцеговины от 26 февраля. Тогда Милорада Додика заочно признали виновным в неисполнении решений «высокого представителя по Боснии и Герцеговине» Кристиана Шмидта и приговорили к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности.

Сам Милорад Додик отказался признавать решение ЦИК, назвав его в соцсетях «политически мотивированным актом», использовав при этом в том числе нецензурную лексику. «Вариантов капитуляции нет. Сдаться — не выход. Мы будем оспаривать его всеми правовыми средствами», — заявил он.

Что такое Республика Сербская?

Республика Сербская является одним из двух энтитетов (государственных образований), составляющих Боснию и Герцеговину, наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины. Такое устройство установлено Дейтонским мирным соглашением 1995 года, которое положило конец войне в Боснии.

Центральная избирательная комиссия — это орган на уровне всего государства, который отвечает за проведение выборов на всех уровнях, в том числе в энтитетах.

Должность «высокого представителя» также создана Дейтонским соглашением для надзора за выполнением мирного процесса. Он обладает широкими полномочиями, вплоть до отстранения должностных лиц. Но кандидатуру нынешнего представителя, немца Кристиана Шмидта, не утвердил Совет Безопасности ООН. По этой причине власти Республики Сербской, включая Милорада Додика, не признают его легитимность.

В феврале 2024 года Милорад Додик находился с визитом в Беларуси.