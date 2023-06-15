«Цифровая диверсия» - Украинка заставила «Росавиацию» перейти работать на бумажный режим

Опубликовано: 15.06.2023 13:34 , Обновлено: 15.06.2023

В «Росавиации» рухнули сервера. В «цифровая диверсии» подозревают экс-сотрудницу с украинским гражданством. Ее обвинили во взломе IT-структуры в 2022 году.

За два месяца до обрушения серверов, в «Росавиацию», в Управление по цифровизации устроилась молодая девушка. Она не проходила никаких серьезных проверок, должность была рядовой.

Через два месяца девушка внезапно уволилась, а через пару дней рухнул сервер “Росавиации”. Как позже выяснилось, кто-то внедрил в систему вирус.

Полиция начала проверку и выяснила, что гражданство у уволившейся сотрудницы двойное (РФ и Украина), после увольнения она уехала в Беларусь, где ее след потерялся. Именно ее подозревают в обрушении IT-структуры.

Из-за взлома системы, “Росавиации” пришлось временно перейти в бумажный режим. Специалисты пытались восстанавливать данные, но некоторые из них удалены безвозвратно, рассказал тг-канале SHOT.