Что происходит в Иране на 7 сутки войны
Войне в Иране, начавшейся с нападения США и Израиля в субботу утром, не видно конца. Пока Вашингтон и Иерусалим обещают идти «до конца», в Тегеране заверяют, что не будут сдаваться и наносят удары по соседним странам в Персидском заливе.
Тем не менее интенсивность ударов со стороны Ирана с каждым днем падает, что может свидетельствовать или об истощении запасов, или об успешности мер по подавлению вооруженных сил Ирана со стороны США и Израиля.
По данным Иранского Красного Полумесяца, с субботы в результате атак США и Израиля в Иране погибли по меньшей мере 1332 человека.
Мы собрали основные события на 7-е сутки войны. Вот что произошло:
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Израиль начал новую «масштабную» волну ударов по целям в Иране, заявили в ЦАХАЛе. В Бейруте (Ливан) были отданы приказы об эвакуации мирным жителям;
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Трамп заявил, что Иран «потерял все», и назвал возможное наземное вторжение «пустой тратой времени»;
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По словам военного командующего, США потопили более 30 иранских кораблей, а количество ракетных ударов со стороны Ирана сократилось на 90%;
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Военный министр Пит Хегсет заявил, что «резкий всплеск» обстрелов еще впереди, при содействии Великобритании;
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Великобритания направляет вертолеты Королевских ВВС на Кипр после того, как премьер Кир Стармер объявил о направлении еще четырех истребителей Typhoon в Катар;
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что США также обращались к его стране за помощью, в частности в сбитии иранских беспилотников. Россия в значительной степени полагалась на них во время войны против Киева;
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В Иране официальные лица пока не подтвердили преемника аятоллы Хаменеи, хотя ранее на этой неделе заявляли, что «близки» к этому. Его 56-летний сын стал главным претендентом, хотя Трамп, который говорит, что хочет выбрать нового лидера Ирана, заявляет, что этот выбор был бы для него «неприемлемым».