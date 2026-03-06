Что происходит в Иране на 7 сутки войны

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Опубликовано: 06.03.2026 11:50 , Обновлено: 06.03.2026

Войне в Иране, начавшейся с нападения США и Израиля в субботу утром, не видно конца. Пока Вашингтон и Иерусалим обещают идти «до конца», в Тегеране заверяют, что не будут сдаваться и наносят удары по соседним странам в Персидском заливе.

Тем не менее интенсивность ударов со стороны Ирана с каждым днем падает, что может свидетельствовать или об истощении запасов, или об успешности мер по подавлению вооруженных сил Ирана со стороны США и Израиля.

По данным Иранского Красного Полумесяца, с субботы в результате атак США и Израиля в Иране погибли по меньшей мере 1332 человека.

Мы собрали основные события на 7-е сутки войны. Вот что произошло: