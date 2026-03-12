Что на самом деле произошло с новым верховным лидером Ирана и где он

Опубликовано: 12.03.2026 15:09 , Обновлено: 12.03.2026

Начиная с 11 марта иранские официальные лица начали реагировать на слухи о том, что с избранным недавно новым верховным лидером Ирана что-то не так. В западной и израильской прессе появились сообщения, что он не просто ранен, а ему даже ампутировали ногу.

Сын президента Ирана Пезешкиана написал, что Хаменеи-младший «жив и здоров». Позднее, 12 марта, власти Ирана подтвердили, что Моджтаба Хаменеи был ранен, но не стали вдаваться в подробности о характере и сложности повреждений.

Моджтаба Хаменеи был провозглашен новым верховным лидером страны 8 марта после того, как его отец погиб в результате взрыва 28 февраля. Тем не менее с тех пор он так и не появился на публике или в эфире телевидения, не сделал обращения к нации, что было бы логично в условиях войны и неопределенности.

Такое поведение верховного лидера нетипично для Ирана. Ранее аятолла Али Хаменеи изредка появлялся на публике во время 12-дневной войны в июне 2025 года. В мирное время он регулярно появлялся на публике.

В среду один анонимный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Хаменеи получил легкое ранение, но «продолжает работать». Подробности о том, когда именно он получил травму, не сообщались.

Однако 11 марта посол Ирана на Кипре Алиреза Салариани заявил газете The Guardian, что Хаменеи «также находился там [во дворце отца] и получил ранения во время взрыва, но я не видел, чтобы это отражалось в зарубежных новостях».

«Я слышал, что у него травмированы ноги, рука и кисть… Думаю, он в больнице из-за травм», — добавил иранский посол.

Объясняя, почему священнослужитель не появлялся на публике и не делал никаких заявлений с тех пор, как в воскресенье сменил своего отца на посту, он добавил: «Я не думаю, что ему комфортно произносить речь».

В среду газета New York Times сообщила, что израильские военные пришли к аналогичному выводу. По их словам, предположительно, Моджтаба Хаменеи получил травмы ног.

Все эти слухи только усиливают вопросы о том, кто и как на самом деле управляет сейчас Ираном.

После гибели большого количества высокопоставленных генералов иранские войска перешли к стратегии «мозаичной обороны». Как и кому они подчиняются — пока неясно.

Неопределенности добавила и ситуация с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который заявил, что войскам был отдан приказ прекратить нападения на соседние страны, если только Иран не подвергнется нападению первым. С тех пор удары беспилотников и ракет по странам Персидского залива продолжаются ежедневно.