Что известно о войне в Иране на этот момент

События на Ближнем Востоке развиваются волнами. Кроме ударов ракетами и беспилотниками, воюющие стороны (США, Израиль и Иран) обмениваются и словесными атаками. Начались четвертые сутки войны.

Власти стран, непосредственно вовлечённых в войну, угрожают противнику ударами небывалой силы и отчитываются об успехах на поле боя. Впрочем, не все заявления подтверждаются. Мы собрали для вас самые важные события на этот момент.

КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявил, что Иран сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари добавил, что Иран не допустит экспорта нефти из региона и будет наносить удары «по нефтепроводам врагов».

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло информацию о возможном закрытии Ормузского пролива для гражданского судоходства. Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин написала в соцсети X, что Иран не патрулирует пролив и пока нет признаков того, что он минирует его.

Представители КСИР заявили, что американские военные, размещенные в отелях стран Персидского залива, могут стать целями иранских атак.

CENTCOM заявило, что США уничтожили все иранские боевые корабли в Оманском заливе. Там находится американская военно-морская группировка с авианосцем USS Abraham Lincoln и семью эсминцами.

Власти Израиля, ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов), Сирии, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии сообщили об отражении ракетной атаки со стороны Ирана.

Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). На территории дипмиссии произошло возгорание. Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Бахрейне.

Боевики иракской группировки «Сарайя Авлия аль-Дам» атаковали беспилотником отель в Эрбиле. По сообщениям СМИ, там могли находиться военные США. Данных о пострадавших нет.

По данным агентства Fars, по мосту короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном над Персидским заливом, являющемуся единственным сухопутным путем между континентом и островным государством, был нанесен удар беспилотником.

Ливанская группировка «Хезболла» заявила, что атаковала беспилотниками авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.

Израиль нанес новую серию ударов по Ирану, а также по объектам «Хезболлы» в Ливане. Среди атакованных целей — здание телеканала Al Manar. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщил об ударах по телецентру в Тегеране и уничтожении там военного центра связи. Иранские СМИ сообщили о попадании ракет в здание старого парламента в Тегеране. Ранее Армия обороны Израиля призвала жителей района Эвин эвакуироваться.