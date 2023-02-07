Число жертв землетрясения в Турции может вырасти в 8 раз — ВОЗ

Опубликовано: 07.02.2023 08:21 , Обновлено: 07.02.2023

Количество жертв землетрясения в Турции может возрасти в восемь раз. Об этом заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд, передает BBC.

«К сожалению, мы всегда наблюдаем одно и то же с землетрясениями, а именно то, что первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно возрастают в ближайшие дни на протяжении недели», — объяснила она.

По ее словам, судя по динамике выявления пострадавших и по масштабам разрушений количество жертв происшествия в ближайшие дни может увеличиться в 8 раз.

[info_b]По данным турецких СМИ на 8:16 утра 7 февраля, число жертв землетрясения в Турции выросло до 2 316, ранены 13 293 человека, 7840 человек были спасены. В Сирии же более 1 400 погибших и более 3 тысяч пострадавших. Число жертв продолжает расти. [/info_b]

Также СМИ пишут, что в регионе за день 6 февраля было зафиксированы 80 толчков.

Напомним, утром 6 февраля Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. Землетрясение в Турции стало одним из самых мощных за 80 лет.